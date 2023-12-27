Marketten almanıza gerek kalmayacak! Bu tarifle evde kendi krem peynirinizi yapabilirsiniz!

Neden krem ​​peynirin lezzetini evde yapmayı denemiyorsunuz? Bu pratik tarifle kolayca kendi krem ​​peynirinizi yapabilirsiniz. İşte lezzetli ev yapımı krem ​​peynir tarifi..

İhtiyaç duyulan malzemeler:

2 kg çiğ süt

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz (silme)





Yapılışı:

Bir tencereye 2 litre çiğ süt ekleyin ve kaynatın. Süt kaynamaya başladıktan hemen sonra 15 dakika pişirmeye devam edin. Kaynamış olan sütün içerisine limon suyunu sıkın. Ocağı kapatıp sütü ekleyip karıştırın.

Süt kesildikten sonra bir elek veya tülbentten süzün. Süzülmüş peyniri bir mutfak robotuna veya karıştırıcıya ekleyin.

1 yemek kaşığı tereyağını ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip mikseri çalıştırın. Gerekirse bir kepçe peynir altı suyu ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Krem peynir istenilen kıvama gelinceye kadar mikseri çalıştırın. Bitmiş krem ​​​​peyniri bir kaseye dökün ve servis yapın. Afiyet olsun!

Kahvaltıda veya atıştırmalık olarak ev yapımı krem ​​peyniri dilimlenmiş ekmek, kraker ve sebzelerle birlikte servis edin. Lezzetli bir kahvaltı veya atıştırmalık için ev yapımı krem ​​peynirinizin tadını çıkarın.