Marketten lavaş almayı bıraktıran lavaş tarifi! Tek püf noktasıyla onlarca çıkacak

Bayatlamayan lavaş tarifiyle kahvaltılarda ve akşam yemeklerinizde rahatlıkla tüketilebilecek pratik bir alternatif elde edebilirsiniz. Bu tarifi evde yapmak kolaydır ve lezzeti haftalarca taze tutmayı vaat eder. İşte, marketten lavaş almayı bıraktıran bayatlamayan lavaş tarifi..

Marketten lavaş almayı bıraktıran lavaş tarifi! Tek püf noktasıyla onlarca çıkacak
Yayın Tarihi:

Bayatlamayan Lavaş Tarifi

Malzemeler:

- 3 su bardağı un

- 1 su bardağı su

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- Yarım paket kabartma tozu

Bayatlamayan Lavaş Tarifi

Hazırlanışı:

* Unu geniş bir kasenin içine koyun. Tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyin.

* Daha sonra sıvı yağı ve suyu ekleyip kulak memesi kıvamında olan hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

* Hamuru 6 parçaya ayırın ve merdane yardımıyla lavaş şeklinde açın.

* Lavaşları yapışmaz bir tavanın içinde orta ateşte iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirin.

* Pişen lavaşın üzerini temiz bezle ya da kağıt havluyla örtüp soğumaya bırakın.

Püf Noktaları:

- Hamuru yoğururken suyu azara azar ekleyin ki kıvamını ayarlayın. Hamurun kıvamı çok katı olmamalıdır.

- Lavaş pişirirken tavanın aşırı ısınmamasına dikkat edin. Eğer ısıtmazsanız çabuk kahverengiye dönebilir.

- Pişen lavaşlar ağzı sıkıca kapatılarak uzun süre taze saklanabilir.

Bu pratik tarifle evinizde haftalarca bozulmayacak lezzetli lavaşları kolaylıkla yapabilirsiniz. Kahvaltı sofranıza renk katmak ve pratik bir atıştırmalık haline getirmek için bu tarifi deneyin.

Öne Çıkanlar
KIA'dan yok artık dedirten kampanya! O tarihe kadar yetişen 200 bin TL indirimi kapacak KIA'dan yok artık dedirten kampanya! O tarihe kadar yetişen 200 bin TL indirimi kapacak
Eski Galatasaraylı Selçuk İnan'dan bomba etkisi yaratacak itiraflar! Eski Galatasaraylı Selçuk İnan'dan bomba etkisi yaratacak itiraflar!
4A 4B 4C emeklisine ek ödeme! 6-7 Şubat 09.00'da hesaplarınızı kontrol edin 4A 4B 4C emeklisine ek ödeme! 6-7 Şubat 09.00'da hesaplarınızı kontrol edin
Çok Okunanlar
Salça, ayçiçek yağı, un hepsi indirimde! Migros'ta bu fiyata kapış kapış satılacak Salça, ayçiçek yağı, un hepsi indirimde! Migros'ta bu fiyata kapış kapış satılacak Tarım ve Orman Bakanlığı Sınavsız, KPSS'siz, İlkokul, Lise Mezunu 1500 İşçi Alacak Tarım ve Orman Bakanlığı Sınavsız, KPSS'siz, İlkokul, Lise Mezunu 1500 İşçi Alacak Jandarma Uzman Erbaş Alımı İçin Sınav Çağrısı Duyurusu Yayınlandı! 7260 Kişi Alınacak Jandarma Uzman Erbaş Alımı İçin Sınav Çağrısı Duyurusu Yayınlandı! 7260 Kişi Alınacak Ticaret Bakanlığı 36 bin TL maaş ile 14 ilde kadın/erkek koruma ve güvenlik personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı Ticaret Bakanlığı 36 bin TL maaş ile 14 ilde kadın/erkek koruma ve güvenlik personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı Lise Mezunlarına Tarım Ve Orman Bakanlığında İş Fırsatı! 81 ilde 1791 Kişi Alınacak! Lise Mezunlarına Tarım Ve Orman Bakanlığında İş Fırsatı! 81 ilde 1791 Kişi Alınacak!