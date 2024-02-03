Marketten lavaş almayı bıraktıran lavaş tarifi! Tek püf noktasıyla onlarca çıkacak

Bayatlamayan Lavaş Tarifi

Malzemeler:

- 3 su bardağı un

- 1 su bardağı su

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- Yarım paket kabartma tozu





Hazırlanışı:

* Unu geniş bir kasenin içine koyun. Tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyin.

* Daha sonra sıvı yağı ve suyu ekleyip kulak memesi kıvamında olan hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

* Hamuru 6 parçaya ayırın ve merdane yardımıyla lavaş şeklinde açın.

* Lavaşları yapışmaz bir tavanın içinde orta ateşte iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirin.

* Pişen lavaşın üzerini temiz bezle ya da kağıt havluyla örtüp soğumaya bırakın.

Püf Noktaları:

- Hamuru yoğururken suyu azara azar ekleyin ki kıvamını ayarlayın. Hamurun kıvamı çok katı olmamalıdır.

- Lavaş pişirirken tavanın aşırı ısınmamasına dikkat edin. Eğer ısıtmazsanız çabuk kahverengiye dönebilir.

- Pişen lavaşlar ağzı sıkıca kapatılarak uzun süre taze saklanabilir.

Bu pratik tarifle evinizde haftalarca bozulmayacak lezzetli lavaşları kolaylıkla yapabilirsiniz. Kahvaltı sofranıza renk katmak ve pratik bir atıştırmalık haline getirmek için bu tarifi deneyin.