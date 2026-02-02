Marmaris Çiftlik Koyu'nda 2 caretta caretta ölü bulundu

Marmaris Bayır Mahallesi Çiftlik Koyu'nda biri yetişkin biri yavru iki caretta caretta türü deniz kaplumbağası kıyıya ölü olarak vurdu.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:59
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 01:12
Bayır Mahallesi'nde sahilde görüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi Çiftlik Koyu'nda sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, biri yetişkin biri yavru olmak üzere iki caretta caretta türü deniz kaplumbağasının kıyıya hareketsiz şekilde vurduğunu fark etti.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde her iki kaplumbağanın da cansız olduğu görüldü. Bölge sakinleri yaptıkları ilk incelemede kaplumbağaların görünen bölgelerinde herhangi bir yara veya darp izi tespit etmediklerini belirtti.

Durumun ardından vatandaşların, deniz kaplumbağalarının korunması ve tedavisi konusunda faaliyet gösteren DEKAMER ile iletişime geçmeye çalıştığı ancak kurumla ulaşamadıkları öğrenildi.

Mahalle sakinleri bölgeyi koruma altına alarak, sabah saatlerinde yeniden yetkililere bilgi vereceklerini ifade etti. Olayla ilgili resmi kurumların incelemesi bekleniyor.

