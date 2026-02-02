Marmaris Çiftlik Koyu'nda 2 caretta caretta ölü bulundu

Bayır Mahallesi'nde sahilde görüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi Çiftlik Koyu'nda sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, biri yetişkin biri yavru olmak üzere iki caretta caretta türü deniz kaplumbağasının kıyıya hareketsiz şekilde vurduğunu fark etti.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde her iki kaplumbağanın da cansız olduğu görüldü. Bölge sakinleri yaptıkları ilk incelemede kaplumbağaların görünen bölgelerinde herhangi bir yara veya darp izi tespit etmediklerini belirtti.

Durumun ardından vatandaşların, deniz kaplumbağalarının korunması ve tedavisi konusunda faaliyet gösteren DEKAMER ile iletişime geçmeye çalıştığı ancak kurumla ulaşamadıkları öğrenildi.

Mahalle sakinleri bölgeyi koruma altına alarak, sabah saatlerinde yeniden yetkililere bilgi vereceklerini ifade etti. Olayla ilgili resmi kurumların incelemesi bekleniyor.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNE BAĞLI BAYIR MAHALLESİ ÇİFTLİK KOYU’NDA BİRİ YETİŞKİN BİRİ YAVRU İKİ CARETTA CARETTA TÜRÜ DENİZ KAPLUMBAĞASI KIYIYA ÖLÜ OLARAK VURDU.