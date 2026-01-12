Marmaris'te Kısa Süreli Dolu Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
Kırsal mahalleler ve araçlar doluyla kaplandı
Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kısa süreli dolu yağışı, ilçeyi adeta beyaza bürüdü.
Kırsal mahallelerde yollar ve tepeler dolu nedeniyle tamamen beyaz bir görüntüye kavuşurken, park halindeki araçların üzeri kar yağmış gibi doluyla kaplandı.
Aniden bastıran yağış sonrası ortaya çıkan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, beyaza bürünen yollar, tepeler ve araçlar cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.
Yağışın kısa sürede etkisini kaybettiği öğrenildi.
