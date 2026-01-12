Marmaris'te Kısa Süreli Dolu Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Marmaris merkez ve kırsal mahallelerde etkili olan kısa süreli dolu, yollar ve araçları beyaza bürüdü; vatandaşlar görüntüleri cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:54
Kırsal mahalleler ve araçlar doluyla kaplandı

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kısa süreli dolu yağışı, ilçeyi adeta beyaza bürüdü.

Kırsal mahallelerde yollar ve tepeler dolu nedeniyle tamamen beyaz bir görüntüye kavuşurken, park halindeki araçların üzeri kar yağmış gibi doluyla kaplandı.

Aniden bastıran yağış sonrası ortaya çıkan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, beyaza bürünen yollar, tepeler ve araçlar cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Yağışın kısa sürede etkisini kaybettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

