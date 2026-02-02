Marmaris'te lodos denizi taşırdı, dalgalar metrelerce yükseldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gündüz saatlerinden bu yana etkili olan lodos, denizi taşırdı ve kıyıda metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, denizlerde de fırtına meydana geldi. Hızı saatte 50 kilometreyi aşan şiddetli lodos nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu ve kordon sular altında kaldı.

O anlar cep telefonlarına yansıdı

Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yükselen dalgaların kıyıya çarpıp kordona taşması anbean yer alıyor.

