Marmaris'te Lodos Denizi Taşırdı: Dalgalar Metrelerce Yükseldi

Marmaris'te etkili lodos denizi taşırdı; hızı saatte 50 km'yi aşan rüzgar, dalgaları metrelerce yükselterek kordonu su altında bıraktı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 01:07
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 01:32
Marmaris'te Lodos Denizi Taşırdı: Dalgalar Metrelerce Yükseldi

Marmaris'te lodos denizi taşırdı, dalgalar metrelerce yükseldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gündüz saatlerinden bu yana etkili olan lodos, denizi taşırdı ve kıyıda metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, denizlerde de fırtına meydana geldi. Hızı saatte 50 kilometreyi aşan şiddetli lodos nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu ve kordon sular altında kaldı.

O anlar cep telefonlarına yansıdı

Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yükselen dalgaların kıyıya çarpıp kordona taşması anbean yer alıyor.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS DENİZİ TAŞIRDI, DALGALAR METRELERCE YÜKSEĞE...

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS DENİZİ TAŞIRDI, DALGALAR METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS DENİZİ TAŞIRDI, DALGALAR METRELERCE YÜKSEĞE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'te Lodos Denizi Taşırdı: Dalgalar Metrelerce Yükseldi
2
Marmaris Çiftlik Koyu'nda 2 caretta caretta ölü bulundu
3
Bodrum'da Sağanak: Araç Sürüklendi, 7 Ev Su Bastı
4
Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Vurdu: Yollar Beyaza Bürüdü
5
Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü
6
Eskişehir'de Ani Su Kesintisi: Veliler Tepki Gösterdi
7
Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları