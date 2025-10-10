MDOB Orkestrası Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde Tarihi Tiyatroda Konser Verdi

MDOB orkestrası, Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin tiyatrosunda düzenlenen çalıştay kapsamında 10 eser seslendirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 13:11
Antik kentte kazı çalışmaları ve kültür etkinliği bir araya geldi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti antik tiyatrosu, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) orkestrasına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı 30. Yılında Çalıştayı kapsamında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, antik kentin nekropol alanını gezdi ve Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu'ndan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gezinin ardından sahneye çıkan MDOB orkestrası, antik tiyatroda 10 eser seslendirdi ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu yaptığı açıklamada: "Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla antik kent yapılarını bir an evvel turizme açmak istiyoruz. Bugün ilk defa gerçekleşen müzik dinletisi gibi bazı etkinlikleri kontrollü bir şekilde organize etmek istiyoruz. Müzik dinletisi, konser ve farklı etkinliklerin tiyatroda herkesle buluşmasını arzu ediyoruz."

Etkinliğe katılanlardan Senem Biçer ise antik kentin oldukça güzel olduğunu söyledi.

