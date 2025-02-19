MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Engelli Öğretmen Atamasında Tarihi Duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğini resmen açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi, eğitim camiasında büyük bir heyecan yaratırken, başvuru süreci de başlıyor. İşte bu tarihi atamanın detayları ve başvuru şartları!

Başvuru Süreci Başlıyor

MEB tarafından yapılan açıklamada, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına dayanarak 1381 engelli öğretmen atamasına yönelik ön başvuru sürecinin 24 Şubat 2025'te başlayacağı ve 10 Mart 2025'te sona ereceği belirtildi. Bu tarihler arasında engelli öğretmen adayları, atamalar için gerekli belgeleriyle birlikte personel.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını tamamlayabilecek.

Tercih Başvuruları Nisan'da Tamamlanacak

Ön başvuruların onaylanmasının ardından, tercih başvuruları 16 Nisan 2025 ile 28 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini yine elektronik ortamdan tamamlayabilecekler.

Atama Sonuçları ve Göreve Başlama

Atama sonuçları ise 30 Nisan 2025'te açıklanacak. Ataması gerçekleşen adaylar, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 1 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayacak.

Başvuru Şartları

1381 engelli öğretmen ataması için belirlenen başvuru şartları da oldukça net: