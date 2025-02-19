MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Engelli Öğretmen Atamasında Tarihi Duyuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğini resmen açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi, eğitim camiasında büyük bir heyecan yaratırken, başvuru süreci de başlıyor. İşte bu tarihi atamanın detayları ve başvuru şartları!
Başvuru Süreci Başlıyor
MEB tarafından yapılan açıklamada, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına dayanarak 1381 engelli öğretmen atamasına yönelik ön başvuru sürecinin 24 Şubat 2025'te başlayacağı ve 10 Mart 2025'te sona ereceği belirtildi. Bu tarihler arasında engelli öğretmen adayları, atamalar için gerekli belgeleriyle birlikte personel.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını tamamlayabilecek.
Tercih Başvuruları Nisan'da Tamamlanacak
Ön başvuruların onaylanmasının ardından, tercih başvuruları 16 Nisan 2025 ile 28 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini yine elektronik ortamdan tamamlayabilecekler.
Atama Sonuçları ve Göreve Başlama
Atama sonuçları ise 30 Nisan 2025'te açıklanacak. Ataması gerçekleşen adaylar, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 1 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayacak.
Başvuru Şartları
1381 engelli öğretmen ataması için belirlenen başvuru şartları da oldukça net:
- Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
- Adayların, 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan en az 50 ve üzeri puan almış olmaları şarttır.
- Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararlarına uygun olması gerekmektedir.
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diplomalarının ve pedagojik formasyon belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.
- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanması hariç, adayların Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı gibi eğitimleri başarıyla tamamlamış olmaları şarttır.
- Adaylar, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25. maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamalıdır.
- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak gerekmektedir.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları şarttır.