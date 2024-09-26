MEB ve GSB'den 34 Bin Personel Alımı: Başvurular İŞKUR Üzerinden Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla toplamda 34 bin personel alımı yapacak. Yurtlar ve okullarda görevlendirilmek üzere yapılacak olan bu alımlar, iki bakanlığın eksik kadrolarını tamamlamayı hedefliyor. MEB, 81 ilde temizlik personeli alımı yaparken, GSB ise KYK yurtlarına bakım onarım personeli alıyor. Başvuruların detayları ve süreç hakkında bilgileri bu haberimizde bulabilirsiniz.

MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 30 bin temizlik personeli alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre başvuruların tüm Türkiye genelinde geçerli olacağı belirtildi. Adayların İŞKUR’a kayıtlı olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

MEB Personel Alımı Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli veya malullük aylığı almıyor olmak

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olmamak

Açık öğretim öğrencileri haricinde öğrenci olmamak

MEB’in bu alımlarıyla okullarda temizlik hizmetlerinde görev alacak personeller istihdam edilecek. İlanlar TYP kapsamında yapıldığı için adayların yukarıdaki şartları eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor.

GSB 4 BİN BAKIM ONARIM PERSONELİ ALIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye genelinde KYK yurtlarına bağlı olarak 4 bin bakım ve onarım personeli alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre alımlar İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılmaktadır. Yurtlarda yapılacak bakım onarım çalışmaları için alınacak olan personel, Bakanlığın belirlediği şartlara uygun olarak işe başlayacaktır.

GSB Personel Alımı Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli veya malullük aylığı almamak

Başvuru tarihinden önceki bir aylık sürede sigortalı olarak çalışmamış olmak

Hane gelir şartını sağlamak

İlgili ilanlara başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden İşgücü Uyum Programı ilanlarına ulaşabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Her iki bakanlık da başvuruları İŞKUR üzerinden kabul ediyor. Adayların başvuru süreci boyunca dikkat etmeleri gereken en önemli husus, başvuru şartlarını tam olarak sağladıklarından emin olmalarıdır. MEB’in 30 bin temizlik personeli alımı ve GSB’nin 4 bin bakım onarım personeli alımı için başvurular devam ediyor.

Başvuru adımlarını takip etmek ve aktif ilanlara ulaşmak için İŞKUR’un resmi sitesinde yayımlanan duyurulara göz atabilirsiniz. Ayrıca, başvuruların hangi şehirlerde geçerli olduğu ve hangi tarihlerde sona ereceği gibi detaylar da ilgili ilanlarda belirtilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hem MEB hem de GSB personel alımları için belirli şartlar aranmakta. Başvuru yapacak adayların İŞKUR’a kayıtlı olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları gibi temel şartlar bulunuyor. Bunun yanı sıra, başvuru yapılan programlara göre bazı ek şartlar da bulunmaktadır.

Örneğin, MEB temizlik personeli alımında adayların öğrenci olmaması (açıköğretim öğrencileri hariç), sigortalı olmaması, emekli ya da malullük aylığı almaması gibi koşullar aranıyor. GSB bakım onarım personeli alımında ise hane gelir şartını sağlama gibi ek şartlar yer alıyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH VE DETAYLAR

Her iki bakanlık için de başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yürütülmektedir. Başvuru süreçlerinin detayları ve son tarihler ise her ilan için ayrı ayrı belirtilmiştir. Adayların, başvuru süresi bitmeden önce gerekli belgeleri tamamlayarak İŞKUR’a başvurmaları gerekiyor.

İlgili ilanlara ulaşmak ve başvuru adımlarını takip etmek için İŞKUR’un resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.