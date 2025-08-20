Melda As, Kazdağları Bitkileriyle 'Antik Sabunhane 1924'te Doğal Sabun Üretiyor

Girit AdasıMavrazade ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi Melda As, Küçükkuyu'da ata yadigarı eski zeytinyağı fabrikasını imalathane ve müzeye dönüştürdü. Burada, Kazdağları'ndan topladığı bitkilerle geleneksel yöntemleri harmanlayarak doğal sabun üretimini yaşatıyor.

Köklü bir aile geleneğini sürdürmek

Girit'in Hanya kentinde zeytinyağı ve sabun üretimi yapan ailenin hikâyesi, mübadele yıllarında Küçükkuyu'nun Adatepe köyüne taşındı. As, ailenin zeytinyağı üretimini kuşaktan kuşağa aktarılan bir miras olarak tanımlıyor. Büyük dedesinin zeytinyağını göç edenlerin fabrikalarında sıktırdığını, geleneğin 1980'li yıllarda babası Hasan As tarafından devralınıp 2018 yılına kadar sürdürüldüğünü aktarıyor. Melda As, 6 yıl önce İstanbul'daki hayatına son verip memleketine dönerek bu geleneği modern yöntemlerle yeniden canlandırmaya karar verdi.

Antik Sabunhane 1924: Üretim ve müze bir arada

As, eski zeytinyağı fabrikasını Antik Sabunhane 1924 markasıyla hem atölye hem de ziyaretçilerin aile hikâyesini görebileceği bir müze haline getirdi. Burada zeytinyağını Kazdağları bitkileriyle harmanlayarak, her cilt tipine uygun 50 çeşit sabun üretiyor.

Kazdağları bitkileriyle çeşitlendirme

Yörede bol bulunan zeytinyağını kullanarak, bitkilerin etkin maddelerini açığa çıkarmada maserasyon yöntemi uyguluyor. Örneğin kantaron sabunu için bölgedeki kantaronları toplayıp 6 ay zeytinyağında bekleterek kantaron yağını elde ediyor, bunu zeytinyağı ile karıştırarak sabun haline getiriyor. Aynı şekilde aynısefa, kantaron ve civanperçemi gibi bitkilerden kimyasal kullanılmadan doğal kremler de üretiliyor.

Doğal bakım ve cilt sorunlarına yönelik ürünler

As, sabunun temizleyici ve cilt bakım ürünü olarak öneminin salgın döneminde arttığını belirtiyor. Egzama ve sedef gibi cilt sorunları için kimyasal içermeyen, cildi rahatlatıcı sabunlar ürettiklerini, nem dengesi ve cilt tipine göre ürün seçiminin önemine vurgu yapıyor. Ürün yelpazesinde kolajen içeren bakım sabunları da bulunuyor.

Üretim kapasitesi ve hedefler

Atölyede 4 kişi çalışıyor. As, üretim süreçlerini şu şekilde özetliyor: bir gün döküm, ertesi gün kesim, ardından sabunun 1 ay kadar bekleyip kuruması gerekiyor; bu nedenle stoklu çalışıyorlar. Firma aylık olarak 10 bin sabun satışı gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satış yaptıklarını belirtiyor. Melda As, butik üretimi sürdürmeyi ve ürünlerini dünyanın birçok ülkesinde satmayı hedeflediğini ekliyor.

Antik Sabunhane 1924, hem bir aile mirasını yaşatıyor hem de Kazdağları'nın sunduğu doğal kaynakları modern tüketici talepleriyle buluşturarak sürdürülebilir, yerel odaklı bir üretim modeli sergiliyor.