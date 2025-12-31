Mengen'de yoğun kar: 18 köy yolu ulaşıma kapandı

Mengen'de kar ulaşımı aksattı

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede, 56 köy ve 186 mahalleden bazılarıyla ulaşımda sorun yaşanıyor.

Kapanan yollar için seferberlik

Yoğun kış koşulları nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle gece gündüz çalışarak yolları açmak için seferber oldu. Çalışmalara bizzat katılan Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, sahada yürütülen yol açma ve kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla yürütülen yoğun çalışmalar kapsamında, ulaşıma kapalı olan 18 köy yolunun gün içerisinde tamamen açılmasının planlandığını bildirdi.

Elektrik kesintileri

Ayrıca çok sayıda köyde, aşırı kış şartları nedeniyle devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu elektrik verilemediği öğrenildi. Yetkililer hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

