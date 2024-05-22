Mercimek köftesini hiç böyle yemediniz! Bu tarifle asla dağılmıyor, lezzeti beşe katlanıyor

Evinizde hazırladığınız mercimek köftesi için gerekli tüm malzemeleri ve püf noktalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Mercimek ve bulgurun muhteşem uyumunu mutlaka denemelisiniz.

Mercimek köftesi hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanlara yönelik ideal bir seçim. Bu yazımızda mercimek köftesinin nasıl yapılacağı detaylı olarak anlatılacaktır. Haydi bu eşsiz lezzeti keşfedelim!

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mercimek köftesi sofralarınızı süslemeye hazır. Burada size adım adım mercimek köftesinin nasıl yapıldığı ve bu lezzeti evde nasıl kolayca yapabileceğinizi aktaracağız.

Mercimek Köftesi Tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

2 adet kuru soğan

4-5 dal taze soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Kimyon

Tuz





Hazırlanışı:

Mercimeği dikkatlice ayıklayıp yıkayın. Daha sonrasında mercimekleri tencereye ekleyin. Üzerini kaplayacak kadar su ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Nemini çekince kıyılmış bulguru tavaya ekleyip kapağını kapatıp yaklaşık yarım saat bekletin.

Doğradığınız soğanları zeytinyağı ile tavada yaklaşık 5 dakika kavurun. Sonrasında salçayı, tuzu ve baharatları ekleyin ve birkaç dakika daha kavrulmasını sağlayın.

Daha sonra ocaktan alıp mercimeğe ekleyin. İnce kıyılmış maydanozu, ince ince kıyılmış yeşil soğanı ve baharatları ekleyin. Biraz soğuduktan sonra tüm malzemeleri elinizle iyice yoğurun.

Homojen bir kıvam elde ettikten sonra yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp avuç içlerinizle şekil verin.

Köfteler hazır olduktan sonra marul ve roka yapraklarıyla servis yapın.

Mercimek köftesi besleyici ve aynı zamanda da lezzetli bir yemektir. Bu tarifle mercimek köftesini kolaylıkla hazırlayabilir, eşsiz lezzetin keyfini sevdiklerinizle birlikte çıkarabilirsiniz.