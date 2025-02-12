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Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, ihtiyaç kredisi faizlerini düşürerek vatandaşlara daha uygun kredi koşulları sunuyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:24
Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Uzun süredir yüksek faiz oranlarıyla boğuşan vatandaşlar, şimdi çok daha uygun koşullarda kredi kullanabiliyor. Ülkemizde ekonomi anlamında yenilikler yapılmaya devam ediliyor. Merkez Bankası'nın beklenen faiz indirimi kararı, bankacılık sektöründe büyük bir hareketliliğe yol açarken, özellikle ihtiyaç kredisi faizlerinde yaşanan düşüş, tüketicileri harekete geçirdi.

İhtiyaç Kredisi Faizleri Düşüyor

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı faiz indirimleri, bankaların ihtiyaç kredisi oranlarını da etkilemeye başladı. Bankaların internet sitelerindeki verilere göre, ihtiyaç kredisi faiz oranları adeta eridi. Özellikle 36 ay vadeli kredilerde faizler yüzde 3,73'e kadar geriledi; 12, 24 ve 36 ay vade ile değişiklik gösteren ihtiyaç kredisi faiz oranları, uzun vadelerde önemli bir gerileme gösterdi.

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Bankaların Kredi Kampanyaları

Sıkı para politikalarında son aylarda yaşanan gevşeme, bankaların kampanyalarını revize etmesi gerekliliğini ortaya çıkarttı. Müşteri kapmak isteyen bankalar, birbirinden avantajlı kampanyaları sunmaya devam ediyor.

36 Ay Vade Kredi Faizleri Dipte

İhtiyaç kredisi faizlerinde yaşanan düşüş, büyük ev eşyası almak isteyen vatandaşın harekete geçmesini sağladı. Uzun vadeli kredilerde faizlerin yüzde 3'ün altına inmesi, tüketicilerin bütçelerini zorlamadan ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanırken, gün gün kredi kullanan vatandaş sayısında da artış gözlemlendi.

Ancak 12 ay vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 5’lerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, kısa vadeli kredi tercih eden tüketicilerin, daha yüksek maliyetlerle karşılaşabileceğini ortaya koyuyor. Öte yandan özel bankalar, kredi vade süresine bağlı olarak faiz oranlarını 50 baz puan ve üzerinde indirirken, kamu bankaları bunu kredi tutarına göre farklılaştırarak sunuyor.

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