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Mersin, Adana, Kayseri, İzmir, Ankara'da yaşayanlar tedbirini alsın! Bu seferki çok daha şiddetli olacak

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Mersin, Adana, Kayseri, İzmir, Ankara'da yaşayanlar tedbirini alsın! Bu seferki çok daha şiddetli olacak
Bakan Mehmet Özhaseki açıklama yaptı. Meteorolojiden uyarı geldi! Bu iller dikkat etsin! Bu hafta yaşanılacak sıcaklık nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Tedbirler alınılsın uyarıları geldi. İşte detaylar.

Meteorolojiden yeni hafta için uyarı geldi. Sıcak hava dalgası tüm ülkeyi etkiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, hafta boyunca kendini gösterecek sıcaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

sıcaklık

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos Pazar günü etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı. Uyarıda, "13 Ağustos Pazar gününden itibaren ülkemizin doğu ve güneydoğusunda etkisini artıracak sıcak hava dalgasının diğer bölgeleri de etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava sıcaklığı Ankara'da 33-38 derece, İstanbul'da 28-29 derece, İzmir'de 32-34derece, Kayseri'de 37-40 derece, Adana'da 38-45 derece ve 36-43 derece beklenmektedir.

Bakan Özhaseki, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle Pazar gününden itibaren 1 hafta değil, vatandaşlarımızın bilinçlenmesini istiyorum. gerekmedikçe dışarı çıkmayın."

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