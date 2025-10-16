Mersin'de 2. Akdeniz Bienali sürüyor

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 2. Akdeniz Bienali, Mersin'de devam ediyor.

Sergi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda

Bienal kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında açılan sergi, resim ve fotoğraf alanlarından eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar sergiyi gezerek sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden ve sanatçılardan değerlendirmeler

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman, sergide yaptığı konuşmada bienal kapsamındaki iller arasında kültür alışverişi gerçekleştirildiğini vurguladı. Kahraman, uzun vadede daha fazla il ve ülkeye ulaşmak istediklerini belirterek, bienale ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, bienallerin bölgeye önemli getiriler sağlayacağını belirterek “Bu bienalde sınırlarımızı biraz küçülttük ama etkisini hiç düşürmeden organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Ressam Ahmet Yeşil, bienallerin kapsamlı sanat etkinlikleri olduğunu ve bu etkinliklerin Mersin sanatına önemli katkı sunacağını ifade etti. Bienalin sanatçıları arasında yer alan Prof. Gülveli Kaya (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı) ise bu bienalde yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

2. Akdeniz Bienali, çeşitli etkinliklerle sürecek.

