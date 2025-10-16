Mersin'de 2. Akdeniz Bienali sürüyor

Çukurova Vakfı tarafından düzenlenen 2. Akdeniz Bienali Mersin'de devam ediyor; MTSO'daki sergide resim ve fotoğraf eserleri ile çeşitli etkinlikler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 19:01
Mersin'de 2. Akdeniz Bienali sürüyor

Mersin'de 2. Akdeniz Bienali sürüyor

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 2. Akdeniz Bienali, Mersin'de devam ediyor.

Sergi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda

Bienal kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında açılan sergi, resim ve fotoğraf alanlarından eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar sergiyi gezerek sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden ve sanatçılardan değerlendirmeler

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman, sergide yaptığı konuşmada bienal kapsamındaki iller arasında kültür alışverişi gerçekleştirildiğini vurguladı. Kahraman, uzun vadede daha fazla il ve ülkeye ulaşmak istediklerini belirterek, bienale ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, bienallerin bölgeye önemli getiriler sağlayacağını belirterek “Bu bienalde sınırlarımızı biraz küçülttük ama etkisini hiç düşürmeden organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Ressam Ahmet Yeşil, bienallerin kapsamlı sanat etkinlikleri olduğunu ve bu etkinliklerin Mersin sanatına önemli katkı sunacağını ifade etti. Bienalin sanatçıları arasında yer alan Prof. Gülveli Kaya (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı) ise bu bienalde yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

2. Akdeniz Bienali, çeşitli etkinliklerle sürecek.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali"...

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali" Mersin'de devam ediyor. Bienal kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında açılan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali"...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 2. Akdeniz Bienali sürüyor
2
Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor
3
Harran'da 800 Yıllık Baklava Dilimi Desenli Tarihi Ekmek Kalıbı Bulundu
4
17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Konya'da Devam Ediyor
5
Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali Başladı
6
Enkaz Bebek Fatma, İkinci Yaşına Girdi: 'Asrın Felaketi'nden Hayata Tutunma Hikayesi
7
TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Siyah Bere' İzleyiciyle Buluşuyor

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?