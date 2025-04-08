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Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği, Roman müzisyenlerin sahne aldığı coşkulu bir programla kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:00
Mersin'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de Dünya Romanlar Günü Etkinliği

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı. Kutlama, Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Renkli Gösteriler ve Canlı Müzik

Etkinlikte Roman müzisyenler sahne alarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Program boyunca Roman kültürünü yansıtan oyunlar sergilendi ve şarkılar söylendi. Katılımcılar, müzisyenlerin performansınıza eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadılar.

Ali Daylam'dan Önemli Mesajlar

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Romanlar Günü'nün önemine vurgu yaptı. Daylam, "Günümüzü bu can bedende olduğu sürece hep kutlayacağız. Bu ülkede yaşıyor ve çok seviyoruz." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Katılımcılar Yoğun İlgi Gösterdi

Etkinliğe çok sayıda Roman vatandaş ve diğer ilgililer katılarak, bu özel günü birlikte kutlama fırsatı buldu.

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