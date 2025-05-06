Mersin'de Atık Materyallerle Hazırlanan Kıyafetler Tarihi Taş Köprü'de Sergilendi

Mersin'de Tarihi Taş Köprü'de Etkileyici Defile

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Roma dönemine ait Taş Köprü'de, atık materyallerden oluşturulan kıyafetlerin sergilendiği özel bir defile düzenlendi. Bu etkinlik, Fransa ve Hırvatistan'daki okullarla ortaklaşa yürütülen "European Schools With The Inclusive Power Of MUSIC" projesi kapsamında organize edildi.

Öğrencilerden Çarpıcı Tasarımlar

Defileye 30 Fransız ve Hırvat öğrenci ve öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, yabancı ve Türk öğrenciler geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek amacıyla atık materyaller kullanarak yarattıkları kıyafetleri sergiledi. Kıyafetlerini giyen öğrenciler, Gotoku Nehri üzerindeki tarihi köprüde yürüyüş yaptı.

Protokol Üyeleri Etkinliği Destekledi

Defileye Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu de katılarak destek verdiler.

Projenin Anlamı ve Amaçları

Proje koordinatörlerinden Ali Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kültür, çevre ve müzikle uluslararası dostlukları güçlendiriyoruz." dedi. Eğitimci Demet Öztürk ise, "Dijital dünyanın sessizliğine karşı sokaklar çocuk sesleriyle dolsun ve doğaya verdiğimiz tahribat konusunda farkındalık yaratalım. Yeşil çevre için bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz." şeklinde ifade etti.

Uluslararası Misafirperverlik

Projenin Fransa koordinatörü Severine Vivier, Türk halkının misafirperverliği hakkında olumlu yorumlarda bulunarak, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Silifke'nin güneşli havası gibi insanlar da çok sıcak ve güler yüzlü." dedi ve etkinliklerin güzel bir şekilde planlandığını da sözlerine ekledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Roma dönemine ait Taş Köprü'de düzenlenen defilede, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tanıtıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Roma dönemine ait Taş Köprü'de düzenlenen defilede, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tanıtıldı.