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Mersin Devlet Opera ve Balesi, 11 Yıl Sonra 'Fındıkkıran'ı Sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 11 yıl aradan sonra Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesini sahneleyecek. Biletler 60 dakikada tükendi!

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:56
Mersin Devlet Opera ve Balesi, 11 Yıl Sonra 'Fındıkkıran'ı Sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz Bir Performans

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri 'Fındıkkıran' balesini, 11 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bale, 11 Ocak Cumartesi Sahne Alacak

Koreograf Göksel Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından yeniden uyarlanan eser, 11 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını ise Tarı Deniz gerçekleştirecek.

Çaykovski'nin 'son bale eseri' olarak bilinen bu eser, MDOB sahnesinde kapalı gişe performans sergileyerek izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Biletler Hızla Tükendi

MDOB Başkoreografı Ender Üçdemir, eserin prova çalışmalarının sürdüğünü ifade etti ve 'Fındıkkıran' balesine olan yoğun ilgiye dikkat çekti. Üçdemir, "2025'in ilk temsilini seyircilerimize yeni yıl hediyesi olarak planladık. Biletler, temsilden 1 ay önce satışa çıktı ve 1 saat içerisinde tükendi. Bu durum bizi çok sevindirdi," dedi.

Dansçılar Bu Eserde Eşleriyle Buluşacak

Eserde 'Fındıkkıran' rolünü canlandıracak olan Burak Serkan Cebeci, heyecanını dile getirerek, "Çok yoğun ve zorlu bir çalışma dönemi geçirdik. Umarım bu güzel eseri izleyiciye en güzel şekilde yansıtabiliriz. Bu eserde eşimle birlikte dans edeceğiz. Eşim 'Clara', ben de 'Fındıkkıran' rolünü canlandıracağım," şeklinde konuştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri...

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini, 11 yıl aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri...

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini, 11 yıl aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

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