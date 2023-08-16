Mersin, Kilis, Hatay, Adana ve diğer illerde yaşayanlar yandı! Başınızı camdan dışarı bile çıkarmayın

Meteorolojik kaynaklar, halkı hava durumuyla ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. Hava Forum, vatandaşlara yönelik son derece önemli bir duyuru gerçekleştirdi.



Hava Forum'un açıklamasına göre, Akdeniz bölgesinde yer alan Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Mersin illerini etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar, pazartesi günü de aynı şekilde devam edecek.

48 DERECEYE KADAR ÇIKACAK





Bugün Adana, Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının ve bununla birlikte hissedilen sıcaklık değerlerinin, önümüzdeki pazartesi günü boyunca da aynı yoğunlukta devam etmesi öngörülüyor. Söz konusu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızdan, mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Hava sıcaklığının 45-48°C aralığında seyredeceği belirtiliyor.