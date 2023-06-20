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Mersin'de Organize Suç Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de Organize Suç Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel yapı içerisinde hareket eden 36 şüpheliyi belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon Mersin merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Adana'da 39 adrese gerçekleştirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel yapı içerisinde hareket ederek vatandaşlardan haraç alan, yüksek faiz karşılığında nakit para veren, vatandaşların iş yeri ve evlerine baskı kurarak haksız kazanç sağlayan şahısların olduğunu tespit etti. Ekipler, 36 şüpheliyi belirledi ve operasyon için düğmeye bastı. Operasyon Mersin merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Adana'da 39 adrese gerçekleştirildi. Adreslere özel harekat polisleri kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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