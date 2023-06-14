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Mersin'de plastik fabrikasında yangın

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Mersin'de plastik fabrikasında yangın
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın başladı. Tüm fabrikayı saran yangına birden fazla itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler aniden tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) yollandı. Bölgeye ulaşan itfaiye ve TOMA araçları yangına müdahaleye başladı.
Müdahale sırasında bir kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ekibin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ersoy Yalçın
 

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