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Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'deki orman yangını, Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başladı ve rüzgarın etkisiyle çevre mahallelere yayıldı. Yangına gece boyunca müdahale edildi ve sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle zorlu bir mücadele verilen yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahale etti. Bölgenin sarp arazi yapısı müdahaleyi zorlaştırdı. Yangın sonucunda Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı ve hatıra ormanı da zarar gördü. Yangın kontrol altına

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturulan hatıra ormanı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

Kavakoğulu Mahallesi'nde yanan evler ve alanlar, AA ekiplerince görüntülendi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Soğutma çalışmalarımız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mersin-Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay-Belen, Çanakkale, Adana-Karaisalı ve Mersin-Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor.' bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise Belen, Gülnar ve Çanakkale'deki yangınlara müdahaleye ilişkin detaylar aktarıldı.

Buna göre, Belen'deki yangını söndürmek için 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinesi, 320 personel görev alıyor.

Kontrol altına alınan Gülnar'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personelle müdahalede bulunuldu.

Çanakkale'deki orman yangınını söndürmek için 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi, 374 personel görevlendirildi.

Bakanlık, yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

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