  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yayınlanma:
Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın birden fazla itfaiye, TOMA ve arazöz araçlarının müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi, Yeni Hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ham madde bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler aniden tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus Belediyesi sulama araçları ve iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler yollandı. Bölgeye ulaşan itfaiye, TOMA ve arazözler yangına müdahalede bulundu. Adana'dan da itfaiye ve AFAD'ın desteğe geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat kadar süren müdahalesi sonu itibariyle söndürüldü, soğutma çalışmaları bitti.

Yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Dumandan etkilenmiş olan ve yaralanan toplam 6 kişiye olay mahalinde hazır bekletilen sağlık personelleri müdahale ederek hastaneye sevk etti.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasına geçildi.


Ersoy Yalçın
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Bu yaz onlara resmen para yağacak! Bir anda zengin olacak 5 burç belli oldu
Bu yaz onlara resmen para yağacak! Bir anda zengin olacak 5 burç belli oldu
Cüzdanında bu paradan olanlar yaşadı! En az 10 bin TL ediyor: Sakın atayım demeyin
Cüzdanında bu paradan olanlar yaşadı! En az 10 bin TL ediyor: Sakın atayım demeyin
Bu bayram kurban alamayanlar dikkat! Yarı fiyatına kurbanlık satışı resmen başladı
Bu bayram kurban alamayanlar dikkat! Yarı fiyatına kurbanlık satışı resmen başladı
Temizliğin en can sıkıcı bölümü! Duşakabindeki su ve sabun lekelerini çıkarmanın kolay yöntemi bulundu
Temizliğin en can sıkıcı bölümü! Duşakabindeki su ve sabun lekelerini çıkarmanın kolay yöntemi bulundu
Ankaralı vatandaşlara müjde! Ankara Kalesi'ne ücretsiz gidebilecekler: Seferler başladı!
Ankaralı vatandaşlara müjde! Ankara Kalesi'ne ücretsiz gidebilecekler: Seferler başladı!
100 liranın arkasında kimin resmi var? 100 TL'nin arkasında kim var? 100 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
100 liranın arkasında kimin resmi var? 100 TL'nin arkasında kim var? 100 TL'lik banknot paraların arka yüzündeki kişiler
Bayramda il değiştirecek olanlara duyuruldu! Tren seferleri için flaş karar
Bayramda il değiştirecek olanlara duyuruldu! Tren seferleri için flaş karar
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korkuttu! O isim dünyanın efendisi olacak: Her dediği çıkıyordu
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korkuttu! O isim dünyanın efendisi olacak: Her dediği çıkıyordu