Mersin’deki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi, Yeni Hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ham madde bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler aniden tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus Belediyesi sulama araçları ve iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler yollandı. Bölgeye ulaşan itfaiye, TOMA ve arazözler yangına müdahalede bulundu. Adana'dan da itfaiye ve AFAD'ın desteğe geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat kadar süren müdahalesi sonu itibariyle söndürüldü, soğutma çalışmaları bitti.

Yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Dumandan etkilenmiş olan ve yaralanan toplam 6 kişiye olay mahalinde hazır bekletilen sağlık personelleri müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasına geçildi.



Ersoy Yalçın

