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Meteoroloji 10 ile 48 saat uyarısı yaptı! Şimşekler etrafı saracak: Herkes tedbirini alsın

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Meteoroloji 10 ile 48 saat uyarısı yaptı! Şimşekler etrafı saracak: Herkes tedbirini alsın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarına devam ediyor. Peki hangi illerde yağış olacak? Tüm detaylar haberimizde.

Hava sıcaklıkları artsa da güneşe sakın aldanmayın. Meteoroloji uyarmaya devam ediyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat etsin!Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saniyede 30 bin şimşek çakması ve yağışların 48 saat sürmesi bekleniyor. 

10 il için yoğun yağış bekleniyor

Temmuz ayında sıcaklıkların giderek artmasıyla hafta sonu insanların dışarı çıkmaması için uyarılar yapıldı. Hava Forum aracılığıyla paylaşılan uyarılara göre İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu il çevrelerin de 48 saat sürecek gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve saniyede 30 bin şimşek çakması bekleniyor. 

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