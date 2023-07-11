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Meteoroloji 13 il için uyarı yaptı! Temmuz ortasında sel kapıda

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Meteoroloji 13 il için uyarı yaptı! Temmuz ortasında sel kapıda
Hava durumu alarmı! Ülkemizin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlar bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Şemsiyeleri açın, rüzgara hazırlıklı olun! Detaylar haberimizde...

Ülkemizin farklı bölgelerinde hava durumu değişiklikleri bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevresinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ

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Yakın zamanda beklenen hava durumu, bazı bölgelerde yoğun yağışlar ve güçlü rüzgarlarla birlikte zorlu koşullar getirecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Ordu, Giresun, Rize ve Artvin gibi bölgelerde ise çok kuvvetli hatta yer yer şiddetli yağışlar olabilir. Bu durum, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde hafifçe düşerken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey yönünden hafif eserken, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-70 km/saat) hatta yer yer fırtına şeklinde esebilir.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda, Sivas'ın kuzey ve batısında ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır. Aynı şekilde Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarlara karşı da dikkatli olunmalıdır.

Bu hava durumu koşulları, günlük yaşamı etkileyebilir ve olumsuzluklara neden olabilir. Herkesin gerekli önlemleri alarak güvende kalması önemlidir. Yetkililerin ve meteoroloji birimlerinin uyarılarını takip etmek, seyahat planlarını gözden geçirmek ve gerektiğinde tedbirler almak önemlidir.

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