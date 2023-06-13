Meteoroloji 26 il için alarm verdi! Güneşli havalar hayal oldu: Sağanak, sel, dolu...
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Havaların ısınmasını bekleyenlere kötü haber geldi. MGM 26 il için sarı kodlu alarm uyarısında bulundu. Dolu yağışı, sel, hortum ve taşkına karşı uyarı yapılırken o iller açıklandı. İşte tedbirli olması gereken iller...
Ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey çevresiyle Van'ın kesimlerinde yerel olarak sağanak yağış olacağı duyurusu yapıldı. 26 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışlarla beraber hava sıcaklıkları ise 2-4 derece azalacağı belirtildi.
SARI KODLU UYARI YAPILAN 26 ŞEHİR
Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.
SARI KOD
Potansiyel tehlike olan sarı kod için meteorolojik olayların olağandışı olmasıyla beraber meteorolojik durumlardan etkileneceğini gösteren ve dikkatli olunmasının gerekli olduğu belirtiliyor.
Yaşam
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