Meteoroloji 26 il için alarm verdi! Güneşli havalar hayal oldu: Sağanak, sel, dolu...

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey çevresiyle Van'ın kesimlerinde yerel olarak sağanak yağış olacağı duyurusu yapıldı. 26 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışlarla beraber hava sıcaklıkları ise 2-4 derece azalacağı belirtildi.

SARI KODLU UYARI YAPILAN 26 ŞEHİR

Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.





SARI KOD

Potansiyel tehlike olan sarı kod için meteorolojik olayların olağandışı olmasıyla beraber meteorolojik durumlardan etkileneceğini gösteren ve dikkatli olunmasının gerekli olduğu belirtiliyor.