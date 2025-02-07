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Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Meteoroloji, 19 il için acil kodlu kar ve fırtına uyarısı yaptı. Şubat ayı soğukları yolda ulaşımda aksaklık yaratabilir.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:17
Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Trakya’daki kar yağışı, iç bölgelere doğru yayılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat 2025 Cuma günü etkili olacak kuvvetli kar yağışı ve fırtına için 17 ilde acil kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kuvvetli Kar Yağışı Beklenen İller

Yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde ve doğusunda yoğun kar yağışı beklenirken, bazı illerde ise sulu kar ve fırtına olacağı belirtildi. Kar yağışının özellikle Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Malatya'nın güney kesimlerinde yoğunlaşması öngörülüyor. Ayrıca, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde sağanak kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Kar ve Fırtına Beklenen İller

Kar Yağışı Beklenen İller: Adıyaman, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Yozgat, Yalova.

Sulu Kar Beklenen İiller: Kastamonu, Samsun, Sinop.

Fırtına Beklenen İller: Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Osmaniye.

Şubat Soğuğu Yol Aksaklıklarına Sebep Olabilir

Şubat ayının başıyla artan soğuk hava dalgası, birçok bölgede kar yağışına neden oldu. Birçok ilde yollar kapanmaya başladı ve bu durum ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına yol açtı.

Yetkililerden Uyarılar Devam Ediyor

Meteoroloji uzmanları, kuvvetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, vatandaşların mümkün olduğunca zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları öneriliyor. Ayrıca, kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda da dikkatli olunmasının altı çiziliyor.

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