Meteoroloji il il açıkladı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor: Günler sürecek

Dolar/TL kuru bugünün tarihi olan 7 Temmuz 2023 için belirtilmemiştir. Bu nedenle, güncel dolar/TL kuru hakkında bilgi veremem. Dolar kurundaki son dakika gelişmelerini öğrenmek için finansal haber kaynaklarını takip etmeniz önerilir. İşte detaylar...





DOLAR KURU BUGÜNÜN TARİHİ OLAN GÜNDE YENİ GELİŞMELER

Dolar kurundaki son dakika gelişmeleri birçok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel dolar kurunu öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Bugün dolar kuru yüzde 0,16 düşüşle başladı. Şu anda dolar alış fiyatı 26,114 TL, dolar satış fiyatı ise 26,213 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda euro/TL kuru alış fiyatı 28,412 lira, satış fiyatı ise 28,559 TL olarak belirlendi. İşte diğer ayrıntılar...





Piyasalar şu anda Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekliyor. Fed'in faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve kararın sonucu 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da açıklanacak. Belirsizlikler devam ettiği için bankanın gelecek dönem para politikaları varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed, politika faizini sabit tutmasına rağmen ilerleyen dönemde faiz artışlarına devam edebileceğini belirtti. Ayrıca, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonu yüzde 5,6 olarak belirlendi ve yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimali piyasalarda fiyatlandırılıyor.