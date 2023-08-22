Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Artık kimse sıcaklardan bunalmayacak! Havalar serinliyor

Rekor sıcaklıklar ülkenin dört bir yanını etkisi altına almaya devam ederken uzmanın yaptığı açıklamalar yüreklere su serpti! Havalar serinliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ UZMANI MÜJDEYİ VERDİ

Bu sene yaz mevsiminde rekor sıcaklıklar Türkiye'nin dört bir yanını etkiledi. Vatandaşlar sıcak havalardan bunalmaya devam ederken meteoroloji uzmanı tarafından yapılan açıklama bir nebze olsun rahattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı kesimi ve Doğu Anadolu Bölgesi kuzeydoğu kesimi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.





Diğer bölgelerin ise az bulutlu olması bekleniyor. Yağışlar özellikle Rize ve Artvin illerinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması ise beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üstünde olacak. Rüzgarın ise Marmara bölgesi kuzeydoğu kesiminden kuvvetli esmesi bekleniyor, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise soğuk havaların yurda gireceği tarihlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ökten şu sözleri söyledi; 'Farklı bir Sonbahar 27 Ağustos tarihinden itibaren başlıyor. La Nina kışları geç gelip geç gidiyor, El Nino kışları ise erken gelip erken gidiyor.'