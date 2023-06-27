Meteoroloji'den 3 ile sert uyarı! Güneşli günler geride kalıyor: Duyuru yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaş sıcak havaların tadını çıkarmaya başlamışken uyardı: Güneşe aldırmayın yağışlar geri geliyor! Peki hangi illerde yağış bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ ÜÇ İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre ülke genelinin az bulutlu olması bekleniyor. Trakya, Göller bölgesi, Doğu Akdeniz bölgesi Toroslar kesimi, İç Anadolu bölgesi kuzeybatı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz bölgesi ve Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum ili kuzeyi, Kars ve Ardahan il çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının Batı Karadeniz bölgesinde 2-4 derece arasında azalması, ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı söylendi. Bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genlinin az bulutlu olması ve Trakya, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya il çevresinin gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışlar Kırklareli çevresinde kuvvetli olacak.

-Edirne 29 derece, parçalı bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-İstanbul 26 derece ve az bulutlu olacak.

-Kırklareli 28 derece ve parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Kocaeli 29 derece ve az bulutlu olacak.





EGE BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve Kütahya, Afyonkarahisar il çevreleri öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Afyonkarahisar 29 derece ve parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Denizli 34 derece ve az bulutlu olacak.

-İzmir 34 derece ve az bulutlu olacak.

-Manisa 35 derece ve az bulutlu olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu, Göller bölgesi ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimi öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Adana 33 derece ve parçalı bulutlu, öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Antalya 29 derece ve parçalı bulutlu, öğle saatleri itibariyle iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Hatay 30 derece ve az bulutlu olacak.

-Mersin 30 derece ve az bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Ankara 31 derece ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Çankırı 32 derece, parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Eskişehir 27 derece, parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Konya 32 derece ve az bulutlu olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Bolu 26 derece, parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Düzce 29 derece, parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Kastamonu 30 derece, parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Zonguldak 25 derece, parçalı bulutlu, öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge geneli az bulutlu ve Doğu Karadeniz bölgesi öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Amasya 34 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Samsun 26 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Tokat 32 derece ve az bulutlu olacak.

-Trabzon 25 derece, parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu; Erzincan, Erzurum il kuzey kesimi ve Kars ve Ardahan çevresi öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Erzurum 27 derece ve parçalı bulutlu, öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Kars 27 derece parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Malatya 35 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Van 28 derece ve parçalı bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve açık olacak.

-Diyarbakır 41 derece ve az bulutlu olacak.

-Gaziantep 35 derece ve az bulutlu olacak.

-Siirt 37 derece ve az bulutlu olacak.

-Şanlıurfa 39 derece ve az bulutlu olacak.