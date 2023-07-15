Meteoroloji'den korkutan uyarı! Cuma-cumartesi günlerine dikkat: Hayatı felç edecek

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının Türkiye'de etkisini artıracağını bildiriyor. Bu sıcak hava dalgası, yarın ve cumartesi günü pik seviyelere ulaşacak ve ardından birkaç derece düşüş gözlemlenecek.

10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK





İstanbul'da sıcaklık 37-38, Ankara'da 39-40, İzmir'de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de ise 45 derecelere kadar çıkacak. Ayrıca, Trakya'nın iç kesimlerinde de 40 derecelik sıcaklıklar bekleniyor.



Özellikle termometrelerin güneş ışığından etkilenmemesi ve hava sirkülasyonunun olduğu alanlarda daha yüksek sıcaklıkların ölçülebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, küresel olarak sıcaklıkların arttığı ve son yılların ortalama sıcaklığının normalden daha yüksek olduğu ifade ediliyor. İklim değişikliği ve sera gazlarının atmosferdeki etkisi, sıcak hava dalgalarının artışında önemli bir etkendir.

Sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle güneşin dik olduğu saatlerde (sabah 10:00 - 16:00 arası) güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Ayrıca, proteinli yiyeceklerin tüketimi azaltılmalı, alkol alımı kontrol altına alınmalı, ağır egzersizler azaltılmalı ve su tüketimi artırılmalıdır.

Sıcak havalarda orman yangınlarına karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Düşük nem oranıyla birlikte ormanların kuru hale gelmesi, yangın riskini artırıyor. Bu nedenle, yangın önleme tedbirlerine dikkat edilmeli ve yangın çıkarma ihtimali olan davranışlardan kaçınılmalıdır.

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, aşırı sıcakların 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini ve bu dönemde 10 gün boyunca etkili olacağını belirtiyor. Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen sıcak hava sistemlerinin Türkiye'yi etkilediğini söyleyen Özdemir, önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların artışını göreceğimizi vurguluyor. Fosil yakıtların kullanımı, ısı adaları ve sera etkisi gibi faktörlerin sıcaklıkların yükselmesinde etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Ayrıca, su tasarrufu konusunda da önlem alınması gerektiği belirtiliyor. Kuraklık durumunun ciddi boyutlara ulaştığı ve baraj doluluk oranlarının düştüğü gözlemleniyor. Özellikle 11:00-16:00 saatleri arasında yaşlı ve çocukların dışarıda olmaması, sıcaklıklardan kaynaklı sağlık sorunlarının yaşanmasını engelleyebilir.

Meteoroloji uzmanlarının uyarıları, halkın sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmasını ve gerekli önlemleri almasını sağlamak amacıyla önem taşıyor. Sıcaklıkların artışıyla birlikte iklim değişikliklerine ve çevresel etkilere karşı bilinçli bir şekilde hareket etmek önemli hale geliyor.