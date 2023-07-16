Meteoroloji'den o illere korkutan uyarı! Sıcaklık 60 dereceyi bulacak: Asırlar sonra bir ilk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları ile ilgili önemli uyarılar yaptı. Sağlığını düşünen dışarı çıkmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SICAK HAVALARDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde rekor sıcaklıkların geleceğini ve hava durumunun 60 dereceye kadar yükselebileceğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olan insanların özellikle dışarı çıkmaması gerektiği konusunda uyarı yaptı.





Temmuz ayında başlayan sıcak hava dalgaları ve Afrika'dan gelen sıcaklıklarla birlikte rekor sıcaklıklar geliyor. Özellikle Adana ve Antalya için Cumartesi günü sıcaklıkların 46-47 derece yükselmesi bekleniyor. Asfalt ve toprak sıcaklıkları ise 60 dereceye kadar yükselebilir.