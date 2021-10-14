Mevlidi Nebi Haftası ne zaman 2021 Mevlidi Nebi haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor

En kutlu aylardan biri olarak kabul edilen Mevlit Kandili'nin bu yıl 17 Ekim Pazar günü kutlanması planlanıyor. Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav)'in doğum günü olarak kutladığımız Mevlit Kandili, her yıl yapıldığı gibi bu yıl da gerçekleştirileceği kararlaştırıldı. Dolayısıyla 2021 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu doğum haftası kutlamaları yapılacağı beilrtildi.

Peygamberimizin doğum günü olarak her sene insanları bir araya getirmek ve onun sevgisini, bu mübarek ayın sevincini birçok insanla gerçekleştirilecek olan etkinlik halkta büyük bir heyecan yarattı.

Bu haftanın önemi dolayısıyla Peygamberimizin bize miras bıraktığı insani değerleri ile O'nu daha iyi anlamayı ve bunu diğer insanlara aktarabilmeye olanak sağlayan bir hafta bizim için. İnsanlığı iyiye ve güzele yöneltmek, Peygamber Efendimizin bıraktığı mirası yayabildiğimiz kadar yaymak bu önemli hafta sebebiyle büyük önem arz ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yıl için Mevlid-i Nebi Haftası'na özgü temanın "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olduğunu dile getiridi. 29-31 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun temasını sosyal medya aracılığıyla duyurmuş oldu.