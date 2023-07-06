MGM il il korkutan tabloyu açıkladı! Sıcaklar yerini buz gibi soğuklara bırakacak

Son günlerdeki sağanak yağışlar yerini güneşli havaya bırakırken, halk hava durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, meteorolojik uyarılara dikkat eden vatandaşlar, yağış uyarılarını ve güncel değerlendirmeleri inceliyor. Sıcaklıkların arttığı günlerde, meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün, 4 Temmuz Salı gününe ait güncel hava durumu raporu paylaşıldı. İşte 4 Temmuz 2023 Salı gününe ait güncel hava durumu raporu ve merak edilen tüm detaylar:

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK





Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güneşli havanın ardından bugün için sağanak yağış uyarısında bulundu. 4 Temmuz 2023 Salı gününe ait yeni hava durumu tahmin raporuna göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin değerlendirmesine göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu ve Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerinden hafif ve ara ara orta kuvvette esecek. İstanbul az bulutlu, İzmir az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Diğer illerde de farklı hava durumları gözleniyor: Bursa ve Kocaeli az bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli parçalı ve az bulutlu, Muğla az bulutlu ve açık, Adana az bulutlu ve açık, Toroslar mevkiinde kısa süreli sağanak yağışlar, diğer iç kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Antalya ve Mersin az bulutlu ve açık, Isparta parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ve Konya parçalı bulutlu, Kayseri parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Öğleden sonra bazı bölgelerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Güncel hava durumu raporu doğrultusunda, vatandaşların dikkatli olmaları ve meteorolojik uyarılara uymaları önemlidir. Sağanak yağışlar sırasında su birikintileri ve sel riskine karşı dikkatli olunmalıdır.



EL NİNO NEDİR?





El Niño, dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olan ve Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde meydana gelen bir doğal olaydır. Bu olay, atmosfer ve okyanus arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Normalde, doğu Pasifik Okyanusu'nda, Peru'nun açıklarında soğuk bir su akıntısı olan Humboldt Akıntısı bulunur. Bu akıntı, derin okyanus sularını yüzeye çıkaran ve atmosferle etkileşime girerek soğuk ve kurak koşullara yol açan Peru Soğuk Akıntısı ile birlikte çalışır.

Ancak El Niño döneminde, normal akış değişir ve Pasifik Okyanusu'nda sıcak bir su akıntısı meydana gelir. Bu durum, normalden daha sıcak suların Peru açıklarına doğru hareket etmesine ve bu bölgede su sıcaklıklarının artmasına neden olur. Bu olaya "El Niño" denir, İspanyolca'da "Çocuk" anlamına gelir ve genellikle Aralık ve Şubat ayları arasında ortaya çıkar.