Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS'siz yüksek maaş ile öğretmenevlerinde çalışacak garson, aşçı, temizlik görevlisi alım ilanını az önce verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenevleri bünyesinde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden başvurulabilecek. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:09
Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS'siz yüksek maaş ile öğretmenevlerinde çalışacak garson, aşçı, temizlik görevlisi alım ilanını az önce verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamu işçi alımı için yeni bir ilan yayımladı. MEB'in Öğretmenevleri bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştireceği personel alımı, İŞKUR üzerinden başvurulabilecek. Bu haberimizde, MEB’in yayımladığı ilan hakkında detayları ve başvuru sürecini ele alacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS'siz yüksek maaş ile öğretmenevlerinde çalışacak garson, aşçı, temizlik görevlisi alım ilanını az önce verdi

MEB PERSONEL KONTENJAN BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli Öğretmenevleri bünyesinde eksiklikleri gidermek üzere yeni personel alımı yapacak. İşte kontenjanlar ve ilgili iş ilanı numaraları:

  • Horasan Öğretmenevi:

    • 2 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008482802
    • 2 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008482856

  • Gerger Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü:

    • 2 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008483199
    • 1 Aşçı - İş İlanı No: 00008483245
    • 1 Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) - İş İlanı No: 00008483376
    • 2 Servis Elemanı (Garson) - İş İlanı No: 00008483421
    • 4 Temizlik Görevlisi - İş İlanı No: 00008483456

  • Turhal Öğretmenevi Müdürlüğü:

    • 1 Aşçı - İş İlanı No: 00008488260
    • 1 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008488458

  • Kahramanmaraş Afşin Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü:

    • 1 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) - İş İlanı No: 00008485767
    • 1 Aşçı - İş İlanı No: 00008485830
    • 10 Servis Elemanı (Garson) - İş İlanı No: 00008485948
    • 2 Servis Elemanı (Garson) - İş İlanı No: 00008486094
    • 1 Temizlik Görevlisi - İş İlanı No: 00008486124
    • 1 Yemekhane İşçisi - İş İlanı No: 00008486192
    • 1 Ambar/Depo Görevlisi - İş İlanı No: 00008486210
    • 3 Paketleme İşçisi - İş İlanı No: 00008486239
    • 2 Bulaşıkçı (Stevard) - İş İlanı No: 00008487217

BAŞVURU ŞARTLARI

MEB tarafından yayımlanan personel alımı ilanı için adaylardan aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

KPSS Şartı Yok: Adaylardan KPSS puanı talep edilmemektedir. Ancak, başvuruda bulunacak kişilerin belirli belge ve niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

YAŞ ŞARTI

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Bu yaş aralığı, adayların başvuru şartlarını karşılaması açısından önemlidir.

BAŞVURU SÜRECİ

MEB’in yayımladığı personel alımı ilanına başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Başvuruların detayları ve gerekli belgeler için İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru tarihlerine dikkat etmek önemlidir:

Başvuru Tarihleri: 21-26 Ağustos 2024

BAŞVURU KURA SÜRECİ

Müracaatların açık iş sayısının 4 katından fazla olması durumunda noter kurası yapılacaktır. Bu durum, başvuruların fazla olması halinde adayların eşit şansa sahip olmalarını sağlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni personel alımı ilanı, Öğretmenevleri bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla çeşitli pozisyonlarda işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla ilgili detayları ve iş ilanı numaralarını yukarıda bulabilirsiniz. Başvuru şartlarını ve sürecini dikkatlice takip ederek, ilgili pozisyonlar için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!