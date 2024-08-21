Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS'siz yüksek maaş ile öğretmenevlerinde çalışacak garson, aşçı, temizlik görevlisi alım ilanını az önce verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamu işçi alımı için yeni bir ilan yayımladı. MEB'in Öğretmenevleri bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştireceği personel alımı, İŞKUR üzerinden başvurulabilecek. Bu haberimizde, MEB’in yayımladığı ilan hakkında detayları ve başvuru sürecini ele alacağız.

MEB PERSONEL KONTENJAN BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli Öğretmenevleri bünyesinde eksiklikleri gidermek üzere yeni personel alımı yapacak. İşte kontenjanlar ve ilgili iş ilanı numaraları:

Horasan Öğretmenevi: 2 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008482802 2 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008482856

Gerger Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü: 2 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008483199 1 Aşçı - İş İlanı No: 00008483245 1 Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) - İş İlanı No: 00008483376 2 Servis Elemanı (Garson) - İş İlanı No: 00008483421 4 Temizlik Görevlisi - İş İlanı No: 00008483456

Turhal Öğretmenevi Müdürlüğü: 1 Aşçı - İş İlanı No: 00008488260 1 Aşçı Yardımcısı - İş İlanı No: 00008488458

Kahramanmaraş Afşin Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü: 1 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) - İş İlanı No: 00008485767 1 Aşçı - İş İlanı No: 00008485830 10 Servis Elemanı (Garson) - İş İlanı No: 00008485948 2 Servis Elemanı (Garson) - İş İlanı No: 00008486094 1 Temizlik Görevlisi - İş İlanı No: 00008486124 1 Yemekhane İşçisi - İş İlanı No: 00008486192 1 Ambar/Depo Görevlisi - İş İlanı No: 00008486210 3 Paketleme İşçisi - İş İlanı No: 00008486239 2 Bulaşıkçı (Stevard) - İş İlanı No: 00008487217



BAŞVURU ŞARTLARI

MEB tarafından yayımlanan personel alımı ilanı için adaylardan aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

KPSS Şartı Yok: Adaylardan KPSS puanı talep edilmemektedir. Ancak, başvuruda bulunacak kişilerin belirli belge ve niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

YAŞ ŞARTI

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Bu yaş aralığı, adayların başvuru şartlarını karşılaması açısından önemlidir.

BAŞVURU SÜRECİ

MEB’in yayımladığı personel alımı ilanına başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Başvuruların detayları ve gerekli belgeler için İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru tarihlerine dikkat etmek önemlidir:

Başvuru Tarihleri: 21-26 Ağustos 2024

BAŞVURU KURA SÜRECİ

Müracaatların açık iş sayısının 4 katından fazla olması durumunda noter kurası yapılacaktır. Bu durum, başvuruların fazla olması halinde adayların eşit şansa sahip olmalarını sağlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni personel alımı ilanı, Öğretmenevleri bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla çeşitli pozisyonlarda işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla ilgili detayları ve iş ilanı numaralarını yukarıda bulabilirsiniz. Başvuru şartlarını ve sürecini dikkatlice takip ederek, ilgili pozisyonlar için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.