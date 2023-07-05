Milyonlarca evli çifti ilgilendiriyor! Evi, arsayı, arabayı satarken bunu yapanlar yandı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin İçtihat Bülteni'nden elde edilen bilgilere göre, bir boşanma davasıyla ilgili olarak karar verilmiştir. Davacı-davalı erkek vekili, cevap ve karşı davaya cevap dilekçelerinde, davacı-karşı davalı kadının iddialarının asılsız olduğunu, kadının engelli eşini başkalarının yardımına muhtaç bıraktığını ve evi sebepsiz terk ettiğini, ayrıca kadının ihtiyaç nedeniyle çekilen krediyi evi terk etmesinden sonra aldığını, satılan gayrimenkulün ise kadının isteği üzerine satıldığını ve oğlunun evini kendisinin aldığını belirterek, kadının davasının reddedilmesini talep etmiştir.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR





Davalı-davacı kadın vekili ise cevap ve karşı dava dilekçesinde, iddiaların asılsız olduğunu, evi terk etme olayının davacı erkek tarafından gerçekleştirildiğini, bağımsız bir konut temin edilmediğini ve davacı erkeğin evi terk etmesinden sonra gayrimenkulleri habersizce satarak oğluna daire aldığını ve bu için kredi çektiğini belirterek, adli yardım talebinin kabul edilmesini, boşanma kararı, maddi ve manevi tazminat taleplerini içeren bir dava açılmasını talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi, erkeğin boşanma davasını kabul ederek, kadının karşı dava olarak ileri sürdüğü boşanma davasını reddetmiştir. Mahkeme, davacı erkek tarafından gönderilen terk ihtarı ve tanık beyanlarına dayanarak, evi terk eden tarafın kadın olduğunu ve bu terk olayının haklı bir sebebe dayanmadığını belirterek, erkeğin terk sebebiyle boşanma davasının kabulüne ve kadının davanın reddedilmesine karar vermiştir.

Bunun üzerine davacı-davalı kadın vekili, Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak istinaf başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin terk ihtarının samimi olmadığı gerekçesiyle davacı erkeğin boşanma davasının reddedilmesi gerektiğini belirterek, kadının davasının kabul edilmesi, maddi ve manevi tazminat taleplerinin yerine getirilmesi ve yoksulluk nafakası ödenmesi yönünde karar vermiştir.

Bu karara karşı süresi içinde taraf vekillerince temyiz istemiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne başvurulmuştur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bozma ilamında, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının kadının lehine manevi tazminat talebinin reddedilmesi noktasında hatalı olduğunu belirtmiştir. Daire, kadının eşinin izni olmaksızın kendi adına kayıtlı taşınmazı satması durumunun kusur olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve bu durumun kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını ifade etmiştir. Bu nedenle, mahkemenin manevi tazminat talebini reddetmesinin doğru olmadığına hükmetmiştir.

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan, boşanma davalarında mal rejimi ve mal paylaşımıyla ilgili alacakların tahsil edilmesini zorlaştırmak veya yok etmek amacıyla eşlerden birinin veya her ikisinin kendi adına kayıtlı malları satması durumunun sıkça yaşandığını belirtmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bu kararıyla birlikte, eşin izni olmadan kendi adına kayıtlı malı satmasının boşanma davası açısından kusur teşkil ettiği ve kadının manevi tazminat talebinin reddedilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.