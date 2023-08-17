Milyonlarca kişinin haberi yok! e-Devlet'te paranız kalmış olabilir: Tek tıkla geri alın

Gündelik yaşamımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerden biri olan e-Devlet platformu, şimdi de beklenmedik bir fırsatı gündeme taşıyor. 2023 yılında hızla yayılan bir haberle, vatandaşların farkında olmadan biriktirdikleri paraların e-Devlet hesaplarında bulunabileceği ortaya çıktı. e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini görüntüleyebilir, birikmiş alacağınızı kontrol edebilirsiniz.

Bilinmeyen birçok vatandaş, yeni işyerlerine girdiklerinde otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edildiklerini, maaşlarından kesinti yapıldığını bilmemektedir. Bu durumda olan kişilerin bankalarda biriken paraları, farkında olmadan büyümeye devam etmektedir.





e-Devlet üzerinden yapacağınız basit bir kontrol, birikmiş paranızı fark etmenizi sağlayabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bakiye sorgulama sayfasına giriş yaparak, ne kadar paranızın biriktiğini öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde, şahıs ödemeleri sayfasına girerek de doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz.

Ancak unutulmaması gereken bir detay bulunuyor: Yatırılan tutarlar belirli bir süre içinde çekilmediği takdirde, bu paralar devlete geri iade ediliyor. Eğer adınıza ödeme gözüküyorsa, en yakın PTT şubesine giderek bu tutarı talep edebilirsiniz. Özellikle ilerleyen süreçlerde biriken miktarın önemli bir meblağa ulaşabileceğini düşünürsek, e-Devlet hesabınızı kontrol etmek büyük bir fırsat olabilir.

Geleceğinize yatırım yapmanın en pratik yollarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), artık e-Devlet üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bilgi ve teknolojinin sunduğu bu avantajı kullanarak, farkında olmadan biriken paranızı kaçırmamak için e-Devlet hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın!