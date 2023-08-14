Milyonlarca kişiye duyuruldu! 15 Ağustos'a kadar başvurmayanın hakkı iptal olacak!

Kovid-19 salgınının etkileri dünya genelinde birçok alanda hissedilirken, cezaevleri de bu süreçten nasibini almıştı. Salgının yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler kapsamında, cezaevinde bulunan hükümlülere Kovid-19 izinleri verilmişti. Ancak bu izinlerin sona ermesiyle birlikte, hükümlüler için yeni bir dönem başlıyor. Açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin, izin süresinin sona ermesinin ardından yapması gereken başvurular ve bu sürecin yarattığı sonuçlar, dikkatleri üzerine çekiyor.

Kovid-19 salgını sürecinde alınan cezaevi izinlerinin sona erme zamanı yaklaşıyor. Açık cezaevine dönmesi gereken hükümlüler için kritik bir süreç başladı. 15 Ağustos tarihi, bu izin süresini tamamlamış olan hükümlüler için başvuru yapma son günü olarak belirlendi. Ancak, başvuru yapmayan hükümlülerin durumu da netlik kazanmaya başladı.

Hükümlüler, açık cezaevine dönüş süreci için 15 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunmak zorunda. Bu süreç, kapalı cezaevlerine geri dönüş riskini de içeriyor. Eğer hükümlüler belirlenen tarih içinde başvurularını yapmazlarsa, açık cezaevinde geçirdikleri izin süreleri sona ermiş sayılacak ve haklarını kaybederek kapalı cezaevine alınacaklar.

15 Ağustos'un yaklaşmasıyla birlikte hükümlülerin başvuru telaşı artarken, yetkililer de bu sürecin düzgün ve adil bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Cezaevi izinlerinin sona ermesiyle beraber hükümlüler için önemli bir dönem başlamış durumda.





Kovid-19 salgını döneminde alınan cezaevi izinleri, Türkiye genelindeki hükümlüler için yeni bir aşamaya geçişin işaretini veriyor. 31 Temmuz itibarıyla sona eren Kovid-19 izinleri, açık cezaevlerindeki hükümlüler için önemli bir değişimi beraberinde getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen düzenlemeye göre, denetimli serbestlikle ayrılan hükümlülerin durumları belirlendi. Buna göre, denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıl veya daha az olan hükümlüler, tekrar cezaevine dönmeden kalan sürelerini denetimli serbestlik altında tamamlayacaklar. Ancak, denetimli serbestlik süresi 5 yıldan fazla olanlar için durum farklı.

Bu gruptaki hükümlüler, 15 Ağustos'a kadar açık cezaevine dönüş yapabilmek için başvuru yapmak zorunda. Başvuru süresini kaçıran veya başvuruda bulunmayan hükümlüler ise haklarını kaybederek kapalı cezaevlerine alınacaklar.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamada, geri dönüş yapacak olan hükümlülerin 15 Ağustos akşamına kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 21 bin hükümlünün bu kapsama girdiğini belirten Tunç, bu süreçte başvurmayanların haklarını kaybedeceğini ve kapalı cezaevine gönderileceğini ifade etti.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Kovid-19 izinleri sona eren hükümlüler için cezaevi dönüş süreci ve denetimli serbestlik önemli bir adım oluşturuyor. Açık cezaevi ve denetimli serbestlik kavramları, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması adına atılan adımların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararla Kovid-19 izinleri sona eren hükümlüler için yeni bir aşama başlıyor. Denetimli serbestlikle ayrılacak olan hükümlülerin, 5 yıl veya daha az süre kalanlarının kalan ceza süreleri denetimli serbestlik altında infaz edilecek. Ancak, denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak. Bu grup hükümlüler için 15 Ağustos'a kadar başvuru süresi bulunuyor. Başvuru yapmayan veya süre içinde başvuru yapmayan hükümlüler, haklarını kaybederek kapalı cezaevlerine alınacaklar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ifadesiyle, bu yeni düzenlemeyle hükümlülerin geri dönüş süreçlerinin ve denetimli serbestlik tedbirlerinin titizlikle yönetilmesi hedefleniyor. Bu süreç, hem hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasını sağlama amacı taşıyor hem de hukuki açıdan net bir çerçeve sunuyor.

