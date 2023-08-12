Milyonlarca liralık maddeyi öyle bir yerine sakladı ki! Ağızları açık bırakan olay

Şaşkınlık uyandıran olay: Devasa miktarlarda yasa dışı maddeyi vücudunda taşıdı!

Arjantin'in Buenos Aires kentinde bulunan Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olay, adeta film sahnelerini aratmadı. İsminin açıklanmadığı 20 yaşındaki bir kadın, milyonlarca lira değerindeki yasa dışı maddeleri taşıma çabasıyla suçüstü yakalandı.

Buenos Aires'ten İspanya'nın Barselona şehrine gitmek üzere hareket eden uçakta meydana gelen olay, yolcular arasında şüpheli davranışlar sergileyen genç kadının fark edilmesiyle patlak verdi. Yeni verilmiş bir pasaport taşıyan kadının, gümrük kontrolünde gergin bir şekilde davrandığı gözlemlendi. Metro haberine göre, güvenlik güçleri tarafından "minyon" olarak nitelendirilen genç kadının, 50 kilogramdan daha hafif olduğu belirtildi. Ancak röntgen incelemesi, vücudunda yasaklı maddeler olduğunu açıkça gösterdi.

Bu olağandışı girişim, havaalanındaki güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Uçakta bulunan diğer yolcuların güvenliği ve halk sağlığı riski nedeniyle derhal müdahale edildi. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak için yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Yasağa karşı inanılmaz yöntem: Vücudundan 78 kapsülle yakalandı!

Arjantin'in Buenos Aires kentindeki Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olay, sıradışı ve risk dolu bir girişimin izlerini taşıyor. Henüz kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki kadın, yasa dışı maddeleri ülke dışına çıkarabilmek için vücudunun inanılmaz yerlerini kullandı.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kadının yolculuğu, Buenos Aires'ten İspanya'nın Barselona kentine gitmek üzere olan bir uçakta yaşandı. Ancak kadının yolculuğu sırasında sergilediği tuhaf davranışlar, yetkililerin dikkatini çekti. Havalimanında gerçekleştirilen röntgen taraması, olayın ne kadar vahim olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

Kadının midesinde ve vajinasında prezervatiflere sarılı 67 kapsül, tam 11 prezervatif içerisinde yasaklı maddeler taşıdığı ortaya çıktı. Bu çılgınca ve tehlikeli girişim, hem kadının hem de diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye attı.

Olay sonrasında güvenlik güçleri hızla harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Şüphelinin evine yapılan baskında ise çok sayıda eşyasına el konuldu. Konuyla ilgili olarak yetkililerden daha fazla ayrıntı bekleniyor.

Gündemi sarsan olay: Milyonlarca liralık yasa dışı maddeyi vücudunda gizledi!

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olay, adeta sinematik bir gerilimi andırıyor. İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki bir kadın, akıl almaz bir yöntemle büyük miktarda yasa dışı maddeyi ülke dışına çıkarmaya çalışırken yakayı ele verdi.

Buenos Aires'ten İspanya'nın Barselona şehrine gitmek üzere havalanan bir uçakta meydana gelen bu şok edici olay, genç kadının yolculuk sırasında sergilediği tuhaf davranışlarla başladı. Yeni bir pasaport taşıyan kadının gümrük kontrolünde gergin tavırlar sergilediği gözlenirken, güvenlik ekipleri tarafından minyon olarak tanımlanan kadının 50 kilogramdan hafif olduğu belirtildi. Ancak yapılan röntgen incelemesi, kadının vücudunda yasaklı maddeler taşıdığını açıkça gösterdi.

Bu olağanüstü ve riskli girişim, havalimanındaki güvenlik görevlilerini harekete geçirdi. Diğer yolcuların güvenliği ve kamusal sağlığın tehlikeye girmesi nedeniyle acil bir müdahale yapıldı. Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için yetkililerden beklenen açıklama henüz gelmedi.