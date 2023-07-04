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Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları bayram ettirecek!

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Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları bayram ettirecek!
Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan vergisiz cep telefonu satışları, özellikle üniversite öğrencileri için avantajlı fiyatlarla sunulan iPhone modelleriyle dikkat çekmektedir. Bu kampanya, gençlere hayallerindeki telefonları daha uygun fiyatlarla alma fırsatı sunmayı hedeflemektedir. İşte detaylar...

Gençlerin merakla araştırdığı vergisiz cep telefonu konusu, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde verdiği taahhütler arasında yer almaktadır. Ancak, vergisiz cep telefonlarının fiyatları ve satış tarihi hakkında net bilgilere henüz ulaşılamamıştır. Gençler, fiyatları ve satış tarihini öğrenmek için sabırsızlıkla beklemektedir.

Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısı sonrasında vergisiz cep telefonuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve gençlere verilen sözlerin tutulacağını belirtmiştir. Vergi muafiyeti uygulamasının yalnızca üniversite öğrencileri için geçerli olduğu bilinmektedir. Ön lisans ve lisans öğrencileri, ilk cep telefonu alımlarında vergi ödemeden faydalanabileceklerdir.

VERGİSİZ TELEFONLAR NE ZAMAN SATILACAK?

telefon

Vergisiz cep telefonlarının satışının ne zaman başlayacağı konusunda da net bir bilgi bulunmamaktadır. Kamubulteni.com gibi haber kaynakları, 1 Eylül tarihinde satışların başlayacağını iddia etse de, bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmamıştır. Resmi duyuruların yapılmasıyla birlikte gençler, vergisiz cep telefonu kampanyasıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabileceklerdir.

Sonuç olarak, vergisiz cep telefonu konusu hala netlik kazanmamıştır. Gençlerin bekleyişi devam etmektedir ve fiyatlar ile satış tarihi hakkında resmi açıklamaları takip etmeleri önemlidir. Vergisiz cep telefonu kampanyası gerçekleşirse, gençler istedikleri iPhone modelini daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatına sahip olacaklardır.

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