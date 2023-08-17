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Milyonlarca sürücüye 1 Aralık uyarısı! Yapmayanlara 2.534 TL ceza kesilecek

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Milyonlarca sürücüye 1 Aralık uyarısı! Yapmayanlara 2.534 TL ceza kesilecek
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber . 1 Aralık duyurusu yapıldı. Ceza yağacak. Önleminizi alın.

Eskişehir'de hafta sonu sürücülere uyarı geldi: "4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu" nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kapanacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, etkinlik dolayısıyla 13 Ağustos Pazar günü trafiğe kapanacak yolları duyurarak alternatif rotaları kullanmaları için sürücülere uyarıda bulundu. 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bu duyuru, sürücüleri etkinlik öncesi trafiğe kapanacak bölgeler konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

sürücelere uyarı

SÜRÜCÜLERE 1 ARALIK UYARISI

Eskişehir'de hafta sonu düzenlenecek olan "4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu" nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Etkinlik için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 1 aydır dış mecra alanlarında duyurular yaparak, trafiğe kapatılacak bölgelerdeki sürücüleri bilgilendirecek.

Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Eskişehir Yarı Maratonu'nun 13 Ağustos Pazar günü düzenleneceğini ve etkinliğin kent merkezinde yer alacak bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağını belirtti. Katılımcı sayısının 2.500'e yaklaştığı etkinlikte, 10K ve 21K yarışlarının düzenleneceği Sazova'ya davet yapıldı.

Özellikle Ulusal Egemenlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve tarihi Odunpazarı bölgesi ile bağlantılı sokaklar etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda, 12 Ağustos Cumartesi akşamından itibaren bu bölgelere araç park edilmemesi, 13 Ağustos Pazar günü 07.00-11.30 saatleri arasında da bu yolların kullanılmaması istendi. Acil sağlık hizmetleri ve hastanelere ulaşım için alternatif güzergahlar ve 112 Acil hizmetleri kullanılabileceği belirtildi.

Ayrıca, kapatılacak bölgelerdeki mahalle, cadde ve sokaklar da detaylı bir şekilde açıklandı. Organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve vatandaşların bu uyarılara dikkat etmelerini istedi.

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