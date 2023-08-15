Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Radar cezası alanlar dikkat: Mahkemeden flaş karar

2 Km'lik Hız Sınırı Aşımı Mahkemeyi Harekete Geçirdi: Sürücüleri İlgilendiren Önemli Karar!

Ankara'dan Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkan Tunahan Yaman, yaşadığı radar cezasıyla gündeme geldi. Hız sınırını sadece 2 kilometre aşan Yaman'ın yaşadığı hukuk mücadelesi, sürücülerin dikkatini çeken bir emsal kararla sonuçlandı.

Yaklaşık 6 ay önce gerçekleşen olayda, Yaman Afyonkarahisar'da bulunan Elektronik Denetim Sistemi'ne (EDS) yakalandı. Araç kamerasına yansıyan görüntüler, Yaman'ın saatte 123 km hızla ilerlediğini gösterdi. Bu durum, hız sınırını aştığının belirlenmesine neden oldu.

Hız aşımı sonucu kesilen cezayı mahkemeye taşıyan Yaman'ın hukuk mücadelesi, emsal bir karara yol açtı. Mahkeme, Yaman'ın hız sınırını sadece 2 km aşmasının yanı sıra trafik yoğunluğunun düşük olduğu saatte gerçekleşen bir durum olduğunu dikkate aldı. Bu kapsamda, Yaman'a verilen ceza hafifletildi ve emsal bir karar olarak kayda geçti.

Mahkemenin verdiği bu karar, sadece Yaman'ın değil, tüm sürücülerin dikkatini çekti. Hukuki süreçteki bu emsal karar, hız sınırı ihlali cezalarının değerlendirilmesinde yeni bir perspektif sunabileceği gibi, sürücülerin benzer durumlarla karşılaştığında haklarını aramalarına da örnek oluşturabilir.





Ankara'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Tunahan Yaman, yaşadığı hız sınırı ihlali ve radar cezasıyla gündemde. Hız limitini sadece 2 kilometre aşan Yaman, bu cezaya karşı verilen emsal kararları hatırlayarak hukuk mücadelesi başlattı.

Yaman, yaşadığı durumu "121 km olması gereken yerde 123 km hıza çıkmışım. 2 km'lik bir fark vardı. Ben buna itiraz ettim." şeklinde ifade etti. Hız aşımına ilişkin kesilen cezaya itiraz eden Yaman, benzer durumları içeren emsal kararları inceledi.

Yaman'ın hukuk mücadelesi, sadece kendi durumuyla ilgili değil, tüm sürücülerin dikkatini çeken bir konu haline geldi. Mahkemenin verdiği emsal kararlar, hız sınırı ihlali cezalarının ve trafik kurallarının yorumlanmasında önemli bir etken olabilir.

Yaman'ın yaşadığı bu hukuk mücadelesi, sadece kendisi için değil, gelecekte benzer durumlarla karşılaşan sürücüler için de bir örnek teşkil edebilir. Bu tür durumlar, trafik cezalarının ve hukuki süreçlerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir farkındalık oluşturabilir.

RADAR CEZASINA İTİRAZ SONUÇ VERDİ: PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

Tunahan Yaman, radar cezasına itiraz ederek önemli bir başarı elde etti. Daha önce birçok sürücünün benzer durumda aldığı cezaların iptal edildiğini fark eden Yaman, hız sınırını sadece 1 km aşan sürücülerin aldığı cezaların mahkemeler tarafından geçersiz sayıldığını gözlemledi. Bu gözlemi üzerine Yaman, yaklaşık 1000 TL olan radar cezasına itiraz etti.

Yaman, cezasının haksız olduğunu düşünerek 15 gün içerisinde itirazını gerçekleştirdi ve mahkeme sürecini başlattı. Mahkeme ise hız sınırını 2 km aşan Yaman'ı haklı buldu. Elektronik Denetim Sistemi (EDS) cihazlarının ölçümünde olası yanılmaların göz önünde bulundurulması sonucunda, Yaman'ın aldığı para cezası iptal edildi.

Bu olay, sürücülerin hız sınırı ihlali cezalarına karşı itiraz haklarını kullanmalarının ve hukuki süreçleri başlatmalarının önemini bir kez daha vurguluyor. Yaman'ın başarısı, gelecekte benzer durumlarla karşılaşan sürücüler için de bir örnek teşkil edebilir.