Misafirleri mest edecek kakaolu cennet hurması tatlısı! Çocuklar da bu lezzete bayılıyor

Sütlü cennet hurması nasıl yapılır? Tadına doyamayacaksınız! Üstelik hem lezzetli hem de sağlıklı! İşte detaylar...

Misafirleri mest edecek kakaolu cennet hurması tatlısı! Çocuklar da bu lezzete bayılıyor
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Gastronomi dünyasında yeni bir tat arayışında olanlar için harika bir öneri: Sütlü Cennet Hurması Tatlısı! Olgunlaşmış Cennet Hurmaları, pratik ve lezzetli bir tarifle buluşuyor, adeta bir tat şöleni sunuyor.

İşte bu eşsiz tatlıyı hazırlamanın basit adımları:

İki adet olgunlaşmış Cennet Hurması'nı kesip iç kısımlarını çıkarın, ardından küçük bir kaba yerleştirin.

Tatlıya karakter katan unsurlar ekleyin: İçine bir yemek kaşığı kakao ve iki yemek kaşığı süzme bal ekleyin. Süzme bal miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Karışıma lezzet katmak için üzerine 2 su bardağı soğuk süt dökün.

Sütlü Cennet Hurması Tatlısı

Malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar el blender ile yaklaşık 2 dakika boyunca çekin. Cennet hurması, yoğun lifli yapısıyla hızla kıvama gelecektir.

Hazırlanan sütlü karışımı, küçük kaselere eşit bir şekilde paylaştırın. Tatlı, dinlenmek üzere buzdolabına bırakılmalıdır. Yaklaşık 1-2 saat buzdolabında dinlendikten sonra servise hazır hale gelir.

Tatlıyı servis etmeden önce üzerini isteğe bağlı olarak taze meyveler, fındık, ceviz veya hindistancevizi gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Sütlü Cennet Hurması Tatlısı, pişirme gerektirmeyen pratik yapısıyla sadece 5 dakikada hazırlanabiliyor. Bu tatlı, 4 kişilik servis için idealdir.

Gastronomi tutkunları için vazgeçilmez bir lezzet olan Sütlü Cennet Hurması Tatlısı, sağlıklı ve hafif yapısıyla sofralarınıza şıklık katacak. Hem göz alıcı görüntüsü hem de nefis tadıyla damakları şenlendirecek bu tatlıyı denemek için acele edin!

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