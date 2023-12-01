Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 15 dakikada hazırlanan elmalı kurabiye tarifi parmaklarınızı yedirtecek

Aralık ayının serin günleriyle birlikte, evinizi saran harika kokularla sıcak bir atmosfer oluşturmanın tam zamanı! Sofranızı renklendirmek için ideal olan meyveli kurabiyeler, kolay yapımı ve lezzetiyle dikkat çeken muazzam atıştırmalıklar arasında öne çıkıyor. İster bademle, ister fındık veya cevizle süslenmiş olsun, hafif üzüm pekmeziyle tatlandırılan bu kurabiyeler, özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Sımsıcak bir fincan çay eşliğinde keyifli anlar yaşamanın tadını çıkarın. Evinizi saracak olan o nefis kokuların ve lezzetin sırrını keşfetmek için işte size enfes bir elmalı kurabiye tarifi!

ELMALI KURABİYE YAPMANIN PÜF NOKTALARI





Bayılacağınız elmalı kurabiye için gerekli malzemeler şunlar...

- 1 yumurta sarısı

- 100 g tereyağı

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 1 tatlı kaşığı sirke

- 17 yemek kaşığı un (300-350 gram)

- 1 paket kabartma tozu

- 1 yemek kaşığı pudra şekeri

İç harcı için:

- 3 adet kuru kayısı

- 3 adet kuru incir

- 3 adet elma

- 1 su bardağı şeker

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

- Yumurta akı

- Badem, fındık veya ceviz

- Üzüm pekmezi

Hazırlık aşamaları şu şekilde:

Kuru İncir ve Kayısıların Hazırlanması: Kuru incir ve kayısıları sıcak suda yumuşaması için bekletin veya birkaç dakika kaynatın.

Elmalı İç Harcın Hazırlanması: Yıkanmış elmaların kabuklarını soyun, çekirdeklerini temizleyip rendeleyin. Yumuşayan kuru meyveleri küçük doğrayın.

İç Harcın Pişirilmesi: Rendelediğiniz elmaları, kuru incir, kuru kayısı ve bir su bardağı şekerle tavada kavurun. İçine bir tatlı kaşığı tarçın ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Hamurun Hazırlanması: Un, sıvı yağ, 1 yumurta sarısı, sirke, yoğurt, oda sıcaklığındaki tereyağı, kabartma tozu ve pudra şekeriyle hamuru yoğurun. Unu tek seferde eklemeyin.

Kurabiye Şekillendirme: Pişirme kağıdını fırın tepsisine serin ve fırını 170 dereceye ayarlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, streç film üzerinde merdane ile açın. Ortasına meyveli iç harçtan koyun.

Kurabiyelerin Pişirilmesi: Streç filmi kullanarak hamuru yuvarlayın. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri fırın tepsisine dizin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta akını sürün, ortalarına badem, fındık veya ceviz batırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

Son Dokunuşlar: Fırından çıkan kurabiyelerin üzerine çok az miktar üzüm pekmezi gezdirin.

Afiyetle tüketin.