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Misafirlerinizi Büyüleyecek Tavuk Zade Kebabı Tarifi: Sebzeler ve Tavuk Birleşince Ortaya Çıkan Nefis Lezzet

Tavuk zade kebabı tarifi ile hem pratik hem de nefis bir ana yemek hazırlayabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:58
Misafirlerinizi Büyüleyecek Tavuk Zade Kebabı Tarifi: Sebzeler ve Tavuk Birleşince Ortaya Çıkan Nefis Lezzet

TAVUK ZADE KEBABI: SEBZELER VE TAVUKTAN OLUŞAN MÜKEMMEL LEZZET

Tavuk, sebzelerle birleştiğinde ortaya çıkan lezzet, adeta bir ziyafete dönüşüyor. Misafirlerinizin damaklarında iz bırakacak bir tarif arıyorsanız, tavuk zade kebabı sizin için mükemmel bir seçenek olacak. Bu özel tarif, fırında yapabileceğiniz en pratik ve lezzetli tavuk yemekleri arasında yerini alıyor. Üstelik hem sağlıklı hem de doyurucu! Tavuk zade kebabı, son dönemin en popüler ana yemeklerinden biri haline geldi ve sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday.

Sebzelerin ve tavuğun uyumu, bu kebap tarifini eşsiz kılıyor. Hem farklı hem de bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız, tavuk zade kebabını mutlaka denemelisiniz. İşte detaylarıyla tavuk zade kebabı tarifi…

Misafirlerinizi Büyüleyecek Tavuk Zade Kebabı Tarifi: Sebzeler ve Tavuk Birleşince Ortaya Çıkan Nefis Lezzet

TAVUK ZADE KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Lezzetli bir tavuk zade kebabı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve kolayca temin edilebilir. İşte malzemeler:

  • 6-7 adet patlıcan
  • 2 adet patates
  • 3 adet tavuk göğsü
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet küçük boy kapya biber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 100 gram kaşar peyniri (üzeri için)

Sosu İçin:

  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 su bardağı sıcak su

ADIM ADIM TAVUK ZADE KEBABI TARİFİ

Bu tarifin yapımı oldukça kolay ve hızlı. Aşağıdaki adımları izleyerek nefis bir tavuk zade kebabı hazırlayabilirsiniz:

1. PATLICAN VE PATATESLERİ HAZIRLAYIN

Patlıcanları alacalı soyun ve ince şeritler halinde kesin. Patatesleri ise küp küp doğrayın. Fırına vermeden önce patateslerin üzerine biraz yağ gezdirin ve yaklaşık 30 dakika kadar fırında pişirin. Bu işlem, patateslerin yumuşayıp lezzetli olmasını sağlayacak.

2. TAVUK HARÇINI HAZIRLAYIN

Tavuk göğüslerini küp küp doğrayın ve tavada kavurmaya başlayın. Tavukların rengi dönmeye başladığında, doğranmış soğan, yeşil biber ve kapya biberi ekleyin. Bu karışıma sıvı yağ da ilave ederek malzemeleri iyice kavurun. Üzerine domates salçasını ekleyip, az miktarda suyla açın. Son olarak, fırında pişmiş patatesleri de ekleyerek harcı tamamlayın.

3. PATLICANLARI KASEYE DİZİN

Hazırladığınız patlıcan şeritlerini yuvarlak bir kasenin içerisine, kenarlarından sarkacak şekilde dizin. Bu adım, yemeğin görsel olarak şık bir sunuma sahip olmasını sağlar. Ardından, kaseye tavuklu harçtan koyun ve patlıcanları üst üste kapatarak harcı tamamen sarın.

4. YEMEĞİ FIRINA VERİN

Kaseyi fırın kabınıza ters çevirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Fırında pişirmek için hazırladığınız sosu yemeğin üzerine dökün. Kaşar peyniri eriyene kadar yemeği fırında pişirin. Bu işlem, yemeğin lezzetinin yoğunlaşmasını sağlar ve kaşarın güzel bir şekilde kızarmasına olanak tanır.

5. SERVİS EDİN VE AFİYETLE YİYİN

Tavuk zade kebabı artık servise hazır! Bu lezzetli yemeği sıcak servis edin. Hem aileniz hem de misafirleriniz bu tarife bayılacak. Afiyet olsun!

SON DÖNEMİN EN POPÜLER TARİFLERİNDEN BİRİ: TAVUK ZADE KEBABI

Son zamanlarda tavuklu yemekler arasında en üst sıralarda yer alan tavuk zade kebabı, özellikle misafir ağırlamak için mükemmel bir tercih. Hem sağlıklı sebzelerin hem de protein açısından zengin tavuğun birleşimi, bu yemeği besleyici ve lezzetli hale getiriyor. Ayrıca, fırında pişmesi sayesinde daha hafif bir seçenek sunuyor.

Tavuk zade kebabı, sadece misafirlerinizi ağırlarken değil, aynı zamanda günlük yemeklerinizde de rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir tarif. Pratik yapımı, kolay bulunabilen malzemeleri ve etkileyici sunumuyla bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Bu tarif, sofralarınıza hem şıklık hem de lezzet katacak. Deneyin, pişman olmayacaksınız!

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