MSB Müze Gemisi 50 Binden Fazla Kişi Tarafından Ziyaret Edildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından işletilen müze gemisi, 30 Nisan-23 Haziran tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz limanlarında bulundu. Gemiyi 50 binden fazla kişi ziyaret etti. 23 Haziran'da gerçekleştirilen Tekirdağ liman ziyaretinde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
MSB Müze Gemisi Ziyaret Rekoru Kırdı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından işletilen müze gemisi, 30 Nisan-23 Haziran tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz limanlarında bulundu. Gemiyi 50 binden fazla kişi ziyaret etti. 23 Haziran'da gerçekleştirilen Tekirdağ liman ziyaretinde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yaşam
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