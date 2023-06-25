MSB Müze Gemisi 50 Binden Fazla Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından işletilen müze gemisi, 30 Nisan-23 Haziran tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz limanlarında bulundu. Gemiyi 50 binden fazla kişi ziyaret etti. 23 Haziran'da gerçekleştirilen Tekirdağ liman ziyaretinde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.