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Müge Anlı'da şaşırtan olay! Önce Esra Erol'a gitti sonra Anlı'ya geldi: O itiraf şaşkına çevirdi

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Müge Anlı'da şaşırtan olay! Önce Esra Erol'a gitti sonra Anlı'ya geldi: O itiraf şaşkına çevirdi
Müge Anlı'nın programında herkesi çileden çıkaran adamın babası ne dedi. İşte detaylar...

MÜGE ANLI'DA SİNİRLER GERİLDİ

Müge Anlı'nın programına çıkan Erhan Ercan'ın babasından gelen itiraf herkesi şoke etti.

müge anlı

 Kızı ve torunu ile birlikte İstanbul’daki evinden ayrılan Kevser Ercan, ‘Benim iki teyzem Erhan Ercan yüzünden evi terk etti’ diye konuşmuştu. Tv ekranlarında çok enteresan bir olay yaşandı. Erhan ATV ekranlarındaki Esra Erol’ün programına katıldı.

Müge anlı ise porgram sırasında telefon bağlantısıyla katılan Erhan Ercan’a, ‘Ben eşinizi ve kızınızı buldum. Ama onlar yeni bir hayat kurmak istiyor. Onlar yayına bağlanırsa yerlerini söylemek isterlerse ulaşırlar benim haddim değil. Peki siz karışınızdan neden boşanmıyorsunuz?’ diye sordu. Erhan Ercan ise eşi ile arasında yaşanan olayları aktararak, ‘Karı koca arasında bu tarz olaylar olabilir. Eşim şimdi böyle konuşuyor ama sonra bana geri döner. Tek üzüldüğüm şey 8 yıl boşuna gitti.’ Dedi.Müge Anlı’nın ısrarı karşısında daha fazla dayanamayan ve boşanacağını belirten Erhan Ercangurursuz olmadığına da belirtti.

BABASI BİLE KARŞI

Daha sonra yayına Erhan Ercan’ın babası bağlandı ve oğlunun sözlerinin yalan olduğunu söyledi. Oğlunun hırsızlık ve dolandırıcılıkla uğraştığını belirten yaşlı adam kızı kurtarın diye seslendi.

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