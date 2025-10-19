Muğla'da 8. Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda Düzenlendi

Muğla Menteşe'de 8. Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda gerçekleşti; 2.500 kişiye tarhana ikramı, 100 stant sınırı ve yöresel lezzetler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 16:25
Muğla'da 8. Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda Düzenlendi

Muğla'da 8. Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda Düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Tarhana Festivali, tarihi Saburhane Meydanı'nda düzenlendi. Etkinlikte kazanlarda tarhana pişirildi ve katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

Etkinlikte neler oldu?

Festival alanında geleneksel oyunlar sergilenirken, yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantlar ziyaretçilere açık kaldı. Kent sakinleri ve ilçelerden gelen turistler, tarhana çorbası almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivalde görevli aşçı Ali Uysal, yaklaşık 2 bin 500 kişiye tarhana ikram edeceklerini belirtti. Uysal, tarhananın sabah 06.00'dan 10.30'a kadar pişirildiğini ve eylülde yapılan 40 kilogram tarhana kullandıklarını söyledi. Muğla tarhanasının yöreye özgü börülce, kuru biberler, kemik suyu ve sarımsak ile hazırlandığı vurgulandı.

Organizasyon ve katılımcılar

Festival, Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından düzenlendi. MİG Dönem Başkanı İsmail Ercan, organizasyonun Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Ercan, gazetecilere, "İnşallah bunu devam ettirerek ileriki yıllara taşımaya hedefliyoruz. Bu yıl stant sayısını 100 olarak sınırladık. İlgi ve talep oldukça yüksek." dedi.

Etkinliğe Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Engin Fırat Ata ile siyasi partilerin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Bu yıl stant sayısı 100 ile sınırlandırılırken, festivalin ilerleyen yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 8. Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda Düzenlendi
2
10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı 'Gel ve hayatı anla' temasıyla devam ediyor
3
Antalya DOB, 'Yevgeni Onegin' ile Sezonu Kapalı Gişe Açtı
4
En konuşkan burçlar belli oldu! 5 burç konuşmayı her şeyden çok seviyor
5
Yüksek elektrik faturalarına son! Bu yöntemi bilen fatura derdinden kurtuluyor
6
17 Aralık’ta Burçlar Sizi Neler Bekliyor? Aşk, İş, Eğitim, Dostluk…
7
4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Artvin'de Başladı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)