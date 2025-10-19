Muğla'da 8. Tarhana Festivali Saburhane Meydanı'nda Düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Tarhana Festivali, tarihi Saburhane Meydanı'nda düzenlendi. Etkinlikte kazanlarda tarhana pişirildi ve katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

Etkinlikte neler oldu?

Festival alanında geleneksel oyunlar sergilenirken, yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantlar ziyaretçilere açık kaldı. Kent sakinleri ve ilçelerden gelen turistler, tarhana çorbası almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivalde görevli aşçı Ali Uysal, yaklaşık 2 bin 500 kişiye tarhana ikram edeceklerini belirtti. Uysal, tarhananın sabah 06.00'dan 10.30'a kadar pişirildiğini ve eylülde yapılan 40 kilogram tarhana kullandıklarını söyledi. Muğla tarhanasının yöreye özgü börülce, kuru biberler, kemik suyu ve sarımsak ile hazırlandığı vurgulandı.

Organizasyon ve katılımcılar

Festival, Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından düzenlendi. MİG Dönem Başkanı İsmail Ercan, organizasyonun Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Ercan, gazetecilere, "İnşallah bunu devam ettirerek ileriki yıllara taşımaya hedefliyoruz. Bu yıl stant sayısını 100 olarak sınırladık. İlgi ve talep oldukça yüksek." dedi.

Etkinliğe Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Engin Fırat Ata ile siyasi partilerin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Bu yıl stant sayısı 100 ile sınırlandırılırken, festivalin ilerleyen yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.

