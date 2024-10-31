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Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtıldı

Muğla'da yeni kurulan Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu, çeşitli projelerle turizm değerlerini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:01
Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtıldı

Muğla'nın Turizmine Yön Veren Yeni Platform

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım etkinliği gerçekleşti. Etkinlik, Muğla'nın kültürel ve turizm potansiyelini artırmayı amaçlayan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Tanıtım Programı

Tanıtım, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlendi ve Koordinatör Cumhur Güven Taşbaşı tarafından sunum yapıldı. Sunumda, platformun hedefleri ve projeleri detaylı bir şekilde aktarılırken, Muğla’nın Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Datça’ya kadar her köşesinin güçlü bir turizm markasına dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

Alternatif Turizm Modelleri

Platform, tarım ve gastronomi turizmi gibi alternatif modeller geliştirerek, Muğla’nın yerel değerlerini turizmle bir araya getirmek için çalışmalar yapacak. Muğla’nın tarihi mirasını ve kültürel zenginliklerini misafirlere tanıtmayı hedefliyor.

İş Birliği ve Paydaşlar

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, platformun sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek sorunları analiz edeceğini ve çözüm önerileri geliştireceğini ifade etti. Köksal, “Platform, Muğla’nın marka değerini artıracak ve turizmde hak ettiği seviyeye ulaşmasına katkı sağlayacak.” diye belirtti.

Katılımcılar

Programda, çeşitli turizm sektör temsilcileri ve oda başkanları da yer aldı. Yücel Okutur, Koray Özcan, Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, Hasan Eker, Bülent Uysal ve Kaya Demirer gibi isimler, Muğla'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesi üzerine görüşlerini paylaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Muğla Turizm Araştırma ve Strateji...

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu’nun tanıtımı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Muğla Turizm Araştırma ve Strateji...

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu’nun tanıtımı yapıldı.

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