Muğla'da Zeytinyağlı Yemek Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Muğla'nın Milas İlçesinde Zeytinyağlı Yemek Yarışması

Muğla'nın Milas ilçesinde, mahalleler arasında düzenlenen zeytinyağlı yemek yarışması, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Zeytin Hasat Şenliği çerçevesinde yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde, Atapark Meydanı'nda yapılan yarışma dikkat çekti.

Lezzetli Yemekler Jüri Tarafından Değerlendirildi

Yarışma, alanında uzman şeflerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, tadına baktığı yemekleri puanlayarak etkinliği izleyen seyircilere ikram etti. Yarışmada Bafa Kadın Kooperatifi birinci, Bafa Mahallesi ikinci, Beçin Mahallesi ise üçüncü olarak ödül aldı.

Başarılı Yarışmacılara Ödüller Verildi

Dereceye giren yarışmacılara, elektrikli ev aletleri ile ödüller verildi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, etkinliklerin coşkuyla kutlandığını belirterek, Milas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yöresel mutfağına da dikkat çekti.

Böke, yarışmada değerlendirilen Milas böreği, çaykama, zeytinyağlı yaprak sarma, ekşili köfte, keşkek gibi yöresel yemeklerin, kentin zengin mutfağını gözler önüne serdiğini ifade etti. Ayrıca, gastronomiye ilgi duyan herkesi, Milas'ın eşsiz lezzetli zeytinyağlılarını tatmaya ve ilçenin tarihi ile kültürel değerlerini keşfetmeye davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Milas ilçesinde mahalleler arasında zeytinyağlı yemek yarışması yapıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde mahalleler arasında zeytinyağlı yemek yarışması yapıldı.