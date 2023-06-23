Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
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Muğla Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
Muğla Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yaşam
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